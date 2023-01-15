Bố của Dương là anh Bùi Văn Thùy (SN 1985) cũng là chàng trai mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Lớn lên, anh Thùy là người hiền lành, chịu thương chịu khó.

Theo Báo Dân Trí, mẹ bỏ đi chưa lâu thì bố của bé trai 4 tuổi đột ngột qua đời... Chưa hiểu được sự mất mát to lớn, dường như đêm nào Dương cũng khóc, đòi gọi bố về.

Mẹ của Dương, vì cuộc sống gia đình thời điểm đó quá cơ cực, không chịu được áp lực mà đã rời bỏ chồng con, đến nay "bặt vô âm tín". Vắng đi tình thương của mẹ chưa bao lâu thì mới đây, Ánh Dương tiếp tục phải chịu nỗi đau lớn khi bố qua đời, để lại Dương bơ vơ giữa cuộc đời.

Năm 2018, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Thùy trở về quê nhà lao động, sản xuất và tham gia lực lượng dân quân tự vệ của xã. Cũng từ đây, anh lấy vợ. Thế nhưng niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ chẳng bao lâu. Đầu năm 2021, trong một buổi chiều đi làm về, anh Thùy không may gặp tai nạn giao thông, dẫn đến gãy chân và chấn thương ở đầu. Dù qua cơn nguy kịch nhưng sau vụ tai nạn, sức khỏe và trí tuệ của anh Thùy bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhìn cảnh cậu bé vẻ mặt ngây ngô, đầu đeo khăn tang dài tận gót chân đang bắt chước vái lạy rồi thắp nén hương lên bàn thờ của bố, ai cũng xót xa. Ánh Dương còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng ấy.

Cậu bé chưa cảm nhận được nỗi đau tột cùng. Ảnh: Dân Trí

Trong căn nhà cấp bốn chật hẹp, mùi hương khói đầy tang thương, tiếng khóc "xé lòng" của Ánh Dương đòi bố khiến không khí ảm đạm đến khó tả.

Khi bố của Ánh Dương đột ngột qua đời, cháu được người họ hàng là ông Bùi Văn Kỳ đón về chăm sóc, nhưng gia đình ông Kỳ cũng rất nghèo, tuổi đã cao, đau ốm thường xuyên, không có việc làm ổn định.

Theo ông Kỳ, từ khi bố mất, Dương cứ lẳng lặng, gần như đêm nào cậu bé tội nghiệp này cũng khóc và đòi ông Kỳ phải gọi bố về, dỗ mãi không chịu nín. Nhiều lần ông Kỳ vì quá xót thương cho đứa trẻ bé bỏng mà òa khóc theo.

Dương nương nhờ ông họ tuổi đã cao. Ảnh: Dân Trí

Cũng theo Báo Tổ quốc, tại Trà Vinh, trong căn nhà nhỏ, 3 đứa trẻ chịu cảnh cha đột ngột qua đời, mẹ thất nghiệp, bơ vơ giữa những ngày trước Tết.

Nhắc đến gia đình chị Lâm Thị Hồng Trúc (31 tuổi), người dân ở ấp Lò Ngò, xã Song Lộc (Châu Thành, Trà Vinh) đều không khỏi xót xa. Sau khi anh Hưởng mất đi vì bạo bệnh, khó khăn càng thêm chồng chất, một mình chị Trúc phải gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ dại cùng mẹ chồng già yếu.

Theo chị Trúc, cả hai vợ chồng lên TP.HCM làm công nhân, mỗi tháng gom góp tiền gửi về quê cho mẹ chồng để lo cho 3 đứa con. Dù cuộc sống khó khăn nhưng cả gia đình luôn hạnh phúc, sau khi làm công nhân, anh Hưởng còn đi chạy thêm xe ôm công nghệ để trang trải chi phí. Tuy nhiên, sau một thời gian đau nhức khắp người, huyết áp tăng đột ngột, anh Hưởng đi khám bệnh thì phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn cuối.

Gia đình ba đứa trẻ mất cha. Ảnh: Tổ Quốc

Một tháng sau khi biết mình mắc bệnh nan y, cơ thể anh Hưởng ngày một yếu đi. Không chịu được cảnh nhìn chồng đau đớn trên giường bệnh, chị Trúc xin vay nợ bà con xóm làng, mượn được 3 triệu để một lần nữa đưa chồng vào viện. Đầu tháng 11, anh Hưởng mất…

Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi anh Hưởng mắc bệnh, dù còn dang dở việc học năm lớp 6 nhưng Hân đành nghỉ để ở nhà phụ mẹ chăm sóc 2 đứa em. Nói đến ước mơ của mình, đứa trẻ 13 tuổi thỏ thẻ: "Em cũng muốn đi học lại lắm nhưng em nghĩ, mình phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Cha em mất rồi, em không thể làm gánh nặng cho mẹ nữa".

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang tay. Ảnh: Tổ Quốc

Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ, Huy (9 tuổi) cho biết từ nhỏ, cha mẹ đã phải đi làm xa, mấy chị em ở nhà với nội. Lúc trước, em thích được cha mẹ về thăm, nhưng lần này, cha em về nhà rồi đi mãi. Trong căn nhà xập xệ, 4 mẹ con ngồi sát lại gần nhau, tiếng thỏ thẻ của cái Trân (7 tuổi): "Cha con lên thiên đàng rồi hả mẹ?" khiến chị Trúc chết lặng. Những ngày sắp tới, chị không biết phải xoay xở như thế nào khi không có việc làm, 3 đứa con còn quá thơ dại.