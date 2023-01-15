Hà Giang: Giận dỗi vì con riêng của chồng, vợ ‘hóa vàng’ quần áo thiêu rụi toàn bộ căn nhà

Xã hội 15/01/2023 19:54

Thực hư về video clip lan truyền trên mạng về người vợ giận dỗi chồng rồi ‘hóa vàng’ quần áo gây cháy nhà vừa được chính quyền địa phương xác nhận.

Theo Dân Trí, trên mạng xã hội xôn xao clip ghi lại nội dung kèm thông tin về hình ảnh một căn nhà bị cháy trơ trụi, chỉ còn một phần bộ khung. Theo người đăng tải clip, "hung thủ" khiến căn nhà bị cháy như vậy lại chính là vợ của chủ nhà. Chị này có sở thích "hóa vàng" quần áo mỗi khi giận dỗi chồng.

Theo nội dung trong clip, khi được lực lượng công an hỏi, chị vợ lý giải nguyên nhân gây cháy là do: "Trước đây em cũng từng đốt quần áo ở ngoài nhà một lần rồi, lần này em không lấy quần áo ra mà em lại đốt ở trong nhà. Ai biết đâu nó gây cháy nhà, em có biết đâu".

Hà Giang: Giận dỗi vì con riêng của chồng, vợ ‘hóa vàng’ quần áo thiêu rụi toàn bộ căn nhà - Ảnh 1

Ngôi nhà mà gia đình ông T. đang ở chỉ còn bộ khung sau cú giận, dỗi của bà C. Ảnh: Dân Trí

Theo đại diện UBND xã Bằng Lang xác nhận có việc người vợ "hóa vàng" quần áo khiến ngôi nhà bị cháy, tuy nhiên vị đại diện cho biết không có chuyện người vợ giận, dỗi chồng mà đốt quần áo gây cháy nhà như mạng xã hội lan truyền. Vị này cho hay sự việc xảy ra vào sáng 13/1, tại ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn T. (55 tuổi, ở xã Bằng Lang). Còn nhân vật người vợ được nhắc đến trong vụ việc là bà Nguyễn Thị C. (47 tuổi, vợ thứ 2 của ông T.).

"Nguyên nhân sự việc là do vài hôm trước, vợ chồng ông T. nhận được thông báo từ cơ quan công an về việc, người con trai riêng tên Th. của ông T. có xảy ra đánh nhau và có giấy triệu tập từ cơ quan công an, nên bà C. đã bực tức rồi mang quần áo cũ của bà này và ông T. ra đốt trong nhà, gây ra vụ hỏa hoạn", vị đại diện lý giải.

Hà Giang: Giận dỗi vì con riêng của chồng, vợ ‘hóa vàng’ quần áo thiêu rụi toàn bộ căn nhà - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc không có thương vong về người. Ảnh: Dân Trí

Cũng theo đại diện UBND xã Bằng Lang, bà C. có sổ điều trị về bệnh tâm thần. Thường ngày tại địa phương, cứ có chuyện gì giận, dỗi chồng là bà này lại mang quần áo ra đốt. Tuy nhiên, hôm xảy ra sự việc, bà C. lại đốt quần áo trong nhà rồi bỏ ra ngoài, gây ra hậu quả cháy toàn bộ căn nhà. 

"Vụ cháy thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản trong nhà, rất may không có ai bị thương. Phía gia đình cũng không đề nghị công an vào cuộc mà tự giải quyết nội bộ", vị đại diện UBND xã Bằng Lang thông tin thêm.

Hà Giang: Giận dỗi vì con riêng của chồng, vợ ‘hóa vàng’ quần áo thiêu rụi toàn bộ căn nhà - Ảnh 3

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theo Tiền Phong, vì mâu thuẫn tình cảm, tại Bình Dương xảy ra việc đốt nhà gây cháy tài sản nghiêm trọng. 

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) tiếp nhận tin báo có vụ cháy tại căn nhà trọ trên địa bàn nên khẩn trương đến hiện trường.

Quá trình điều tra, công an xác định, đêm 3/1, sau khi đi nhậu về, T. và vợ xảy ra mâu thuẫn tại căn nhà trọ nói trên.

Tức giận, T. đạp đổ xe máy, dùng bật lửa đốt xe. Ngọn lửa bùng phát rồi cháy lan ra nhiều vật dụng trong nhà trọ.

Vụ hỏa hoạn khiến T. bị bỏng nhẹ. 1 xe máy, 2 tủ lạnh và một số hàng hóa ở nhà bị bị hư hỏng (thiệt hại khoảng 42 triệu đồng).

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