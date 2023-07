Theo nội dung trong clip, khi được lực lượng công an hỏi, chị vợ lý giải nguyên nhân gây cháy là do: "Trước đây em cũng từng đốt quần áo ở ngoài nhà một lần rồi, lần này em không lấy quần áo ra mà em lại đốt ở trong nhà. Ai biết đâu nó gây cháy nhà, em có biết đâu".

"Nguyên nhân sự việc là do vài hôm trước, vợ chồng ông T. nhận được thông báo từ cơ quan công an về việc, người con trai riêng tên Th. của ông T. có xảy ra đánh nhau và có giấy triệu tập từ cơ quan công an, nên bà C. đã bực tức rồi mang quần áo cũ của bà này và ông T. ra đốt trong nhà, gây ra vụ hỏa hoạn", vị đại diện lý giải.

Hiện trường vụ việc không có thương vong về người. Ảnh: Dân Trí

Cũng theo đại diện UBND xã Bằng Lang, bà C. có sổ điều trị về bệnh tâm thần. Thường ngày tại địa phương, cứ có chuyện gì giận, dỗi chồng là bà này lại mang quần áo ra đốt. Tuy nhiên, hôm xảy ra sự việc, bà C. lại đốt quần áo trong nhà rồi bỏ ra ngoài, gây ra hậu quả cháy toàn bộ căn nhà.

"Vụ cháy thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản trong nhà, rất may không có ai bị thương. Phía gia đình cũng không đề nghị công an vào cuộc mà tự giải quyết nội bộ", vị đại diện UBND xã Bằng Lang thông tin thêm.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theo Tiền Phong, vì mâu thuẫn tình cảm, tại Bình Dương xảy ra việc đốt nhà gây cháy tài sản nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) tiếp nhận tin báo có vụ cháy tại căn nhà trọ trên địa bàn nên khẩn trương đến hiện trường.

Quá trình điều tra, công an xác định, đêm 3/1, sau khi đi nhậu về, T. và vợ xảy ra mâu thuẫn tại căn nhà trọ nói trên.

Tức giận, T. đạp đổ xe máy, dùng bật lửa đốt xe. Ngọn lửa bùng phát rồi cháy lan ra nhiều vật dụng trong nhà trọ.

Vụ hỏa hoạn khiến T. bị bỏng nhẹ. 1 xe máy, 2 tủ lạnh và một số hàng hóa ở nhà bị bị hư hỏng (thiệt hại khoảng 42 triệu đồng).