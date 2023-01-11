Tùy theo mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vì này có thể bị xử phạt lên đến 20 năm tù.

Theo thông tin từ Dân Trí, trao đổi về vụ việc, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, người dân khi sử dụng nước sạch phải có nghĩa vụ thanh toán theo số nước mà bản thân và gia đình đã sử dụng. Tuy nhiên, trong vụ việc này, người dân đã có hành vi đấu trộm nước sạch sông Đà và theo ước tính ban đầu của Công ty CP Viwaco thì số tiền thiệt hại có thể lên tới 1 tỷ đồng. Theo đó, đây là hành vi lấy nước trái phép không qua đồng hồ đo nước, tác động nhằm làm sai lệch chỉ số đo đếm của đồng hồ và các thiết bị khác có liên quan đến đo đếm nước, cố ý hoặc thông đồng ghi sai chỉ số đồng hồ và các hành vi lấy nước gian lận khác. Và theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định này, trộm cắp nước là hành vi bị nghiêm cấm.

Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi, mà người này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 3 căn nhà sử dụng nước trái phép trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Dân Trí Theo ước tính sơ bộ từ phía Công ty Viwaco, nếu tính toán tổn thất nước do hộ dân đấu nối trái phép từ thời điểm đơn vị tiếp nhận đường ống sông Đà năm 2009 đến nay, tổng thiệt hại của công ty là hơn 1 tỉ đồng; nếu tính theo chỉ số nước của hộ gia đình đang sử dụng (theo đồng hồ là 3.817m3), nhân ba lần (do đường ống đấu trộm lớn gấp 3) thì thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và số tiền thiệt hại đã được ước tính, có thể thấy hành vi tự ý đấu nối trái phép đường ống nối từ mạng lưới cấp nước sông Đà để sử dụng của hộ dân có địa chỉ tại đường Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, Cầu Giấy) có dấu hiệu của tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự. Đối với tội danh này, nếu giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 500.000.000 đồng trở lên, theo khoản 4 Điều 173 Bộ luật này, người phạm tội có thể bị phạt tù với mức phạt cao nhất là 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Đường ống đấu nối nước sạch trái phép bị phát hiện. Ảnh: Thanh Niên Tuy nhiên, để xác định cụ thể khung hình phạt đối với tội này, Luật sư Tiền cho rằng cần có kết luận định giá tài sản chính thức từ phía cơ quan chức năng nhằm xác định thiệt hại của Công ty CP Viwaco bị gây ra bởi hành vi đấu trộm nước. Trước đó, theo Thanh Niên, theo đại diện công ty, cuối tháng 12.2022, trong quá trình cải tạo mạng lưới cấp nước, công ty phát hiện 1 đường ống nối trái phép từ mạng lưới cấp nước vào nhà hộ dân trên đường Hồ Tùng Mậu (P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy). Tính toán từ đơn vị này, con số thiệt hại có thể lên tới 1 tỉ đồng. “Do chưa làm việc được với khách hàng nên các phương án tính toán thiệt hại được công ty ước lượng. Thiệt hại cụ thể như thế nào sẽ dựa trên kết luận từ phía cơ quan công an”, đại diện công ty cho hay. Thông tin thêm về vụ việc, ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch UBND P.Mai Dịch, khẳng định cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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