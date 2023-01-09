Phía công ty cấp nước đã xác nhận sự việc trên và đã nhờ công an vào cuộc, điều tra, làm rõ.

Theo VietNamNet, quá trình thi công trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), Công ty Viwaco phát hiện một đường ống nối trái phép từ mạng lưới cấp nước sạch sông Đà vào nhà dân trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, Cầu Giấy) để sử dụng.

Cụ thể, vào cuối tháng 12/2022, trong quá trình cải tạo mạng lưới cấp nước trên đường Hồ Tùng Mậu, Công ty Viwaco phát hiện một đường ống nối từ mạng lưới cấp nước vào một nhà dân.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Viwaco đã trình báo công an phường Mai Dịch. Sau đó, cơ quan chức năng đã cử lực lượng xuống kiểm tra, lập biên bản tại hiện trường.

Theo Dân Việt, "công ty CP Viwaco đã cắt bịt đoạn ống đấu nối trái phép trên và bàn giao tang vật vi phạm cho Công an phường Mai Dịch. Công ty cũng tiến hành mời khách hàng lên làm việc nhưng ông này chưa đến. Hiện tại công an đang điều tra, làm rõ vụ việc", đại Công ty CP Viwaco thông tin.

Đường ống đấu nối trái phép vào đường ống nước sông Đà. Ảnh: Dân Việt

Đại diện Viwaco cho hay, đây là vụ việc đấu trộm nước lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện bởi trước đó chưa từng có đơn vị nào đấu trực tiếp từ đường ống chính cấp nước sông Đà.

Hiện nay, Công ty CP Viwaco chưa xác định được cụ thể thiệt hại trong vụ việc nêu trên, tuy nhiên theo tính theo của đơn vị này thì chỉ số nước của hộ gia đình nêu trên đang sử dụng (theo đồng hồ là 3.817 m3), nhân ba lần (do đường ống đấu trộm lớn gấp 3).

Theo đó, Công ty Viwaco sẽ tính thất thoát nước do hộ dân đấu nối trái phép từ thời điểm đơn vị tiếp nhận đường ống sông Đà năm 2009 đến nay.

Với phương án trên, nếu mỗi giờ nước xả từ đường nước chính vào nhà dân khoảng 4m3, mỗi ngày tính sử dụng 8 giờ là 32m3, tổng thiệt hại của công ty là hơn 1 tỷ đồng.

Hiện nay, Viwaco phân phối khoảng 200.000 - 210.000m3 nước mỗi ngày của Công ty Nước sạch sông Đà cho hơn 140.000 khách hàng, tại khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Trì.

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