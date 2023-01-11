Theo báo cáo, khoảng 13h ngày 27/11/2022, bà Nguyễn Thị Phượng (cháu ông Bá) phát hiện phía sau nhà ông này có nhiều khói bốc lên nên tri hô và cùng gia đình, người dân gần đó đến dập lửa. Hậu quả một phần vách lá nhà bếp bị cháy hoàn toàn.

Theo thông tin từ Công Thương, ông Trần Không Dận - phó chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang - cho biết Công an huyện đã có báo cáo kết quả vụ đồ đạc tự nhiên bốc cháy tại nhà ông Nguyễn Văn Bá, ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng.

Cũng trong hôm đó, ông Bá cung cấp thông tin xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy trong nhà không rõ nguyên nhân thông qua video do gia đình cung cấp mà không có người khác chứng kiến. Cụ thể là cháy tấm vải và cháy trong phòng ngủ.

Nhiều đồ đạc bị cháy kì lạ. Ảnh: Thanh Niên

Liên tiếp các ngày sau đó, ông Bá và những người thân trong gia đình cung cấp thông tin gia đình ông xảy ra gần 100 vụ cháy các vật dụng sinh hoạt, những đồ vật trên đều tự nhiên bốc cháy, không có tác nhân gây cháy nào khác. Thiệt hại ước tính trên 50 triệu đồng.

Cũng theo gia đình chia sẻ trên Thanh Niên, tình trạng như vậy đã kéo dài liên tiếp khiến gia đình anh rất hoang mang, lo lắng. Nhiều chỗ cháy đi cháy lại nhiều lần. “Nào giờ gia đình sống hòa thuận với hàng xóm. Nhà toàn người lớn, không có trẻ con. Tôi kiểm tra điện cũng không thấy bị hư hỏng gì. Vì vậy, càng nghĩ càng rối, khó hiểu”, anh Mừng suy tư.

Theo Công an huyện Phụng Hiệp, vụ đồ đạc tự nhiên bốc cháy tại nhà ông Bá gây hoang mang dư luận, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Lí do vụ cháy gây hoang mang. Ảnh: Công Thương

Công an huyện vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lắp camera giám sát và làm việc với những người liên quan, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang xác minh.

Qua làm việc, trừ vụ cháy đầu tiên, người thân trong gia đình ông Bá thừa nhận hầu hết các vụ cháy đều do bà Nguyễn Thị Đẹp (vợ ông Bá), Nguyễn Văn Mừng (con ông Bá) và Đặng Thùy Nhân (con dâu ông Bá) lần lượt sử dụng hộp quẹt lén lút đốt trực tiếp vào các vật dụng gây cháy rồi tri hô cho người dân cùng phát hiện, cho rằng các vật dụng tự nhiên bốc cháy.

Việc làm này nhằm tạo thông tin hiếu kỳ để đăng tải trên mạng xã hội, mục đích nhận được sự ủng hộ vật chất từ người khác. Kết quả, gia đình ông Bá đã nhận được 6.050.000 đồng và nhiều vật dụng thiết yếu khác.

Công an huyện đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý hành vi trên.