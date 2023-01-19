Tang thương tiễn đưa nữ sinh tử vong do sập cửa hàng ở TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam động viên, chia buồn

Xã hội 19/01/2023 19:52

Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM đã khiến nữ sinh tử vong thương tâm, 8 người khác thoát nạn. Gia đình nữ sinh đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sáng 19.1, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nữ sinh lớp 9 tử vong trong vụ sập trần ở cửa hàng Circle K nằm trên đường Vĩnh Hội (P.4, Q.4) ngày 18.1.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, gia đình của nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị đã trích 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của TP.HCM để hỗ trợ cho gia đình.

Phía chính quyền Q.4 cũng trích từ Quỹ Vì người nghèo của địa phương 20 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình.

Tang thương tiễn đưa nữ sinh tử vong do sập cửa hàng ở TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam động viên, chia buồn - Ảnh 1
Bà Trần Kim Yến động viên, thăm hỏi gia đình nữ sinh B.T.T.H. Ảnh: Phụ Nữ

Ngoài ra, các cơ quan chức năng của địa phương thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, kịp thời chia sẻ khó khăn với gia đình.

Cũng theo Báo Phụ Nữ trước đó, khoảng 9g ngày 18/1, tại cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Vĩnh Hội, phường 4, quận 4 xảy ra sự cố sập trần kho chứa hàng tại tầng 1.

Thời điểm xảy ra sự việc có 4 nhân viên và 5 khách hàng mắc kẹt bên trong. 

Thời điểm sập cửa hàng Circle K, có 8 người kịp thoát ra ngoài, trong đó có nhiều người bị xây xát; 1 bé gái bị mắc kẹt và đã được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, nhưng sau đó không qua khỏi.

Tang thương tiễn đưa nữ sinh tử vong do sập cửa hàng ở TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam động viên, chia buồn - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an TPHCM đã đến hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài. Nữ sinh B.T.T.H (ngụ phường 6, quận 4) được đưa đến Bệnh viện quận 4 cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nguyên nhân được xác định là do quá tải hàng hoá dẫn đến sập sàn tầng bên trên.

Lãnh đạo Phòng PC07 Công an TPHCM cho hay, nguyên nhân vụ sập được xác định là do vào dịp tết, cửa hàng nhập hàng quá nhiều và chất lên kho trên gác dẫn đến kho bị sập.

 

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