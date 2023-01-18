Tuy nhiên, đến ngày 19-12-2022, TAND huyện Đức Hòa có nhận đơn hoãn chấp hành hình phạt tù của bị án Lê Tùng Vân với lý do bị án tuổi già, sức yếu, mang nhiều bệnh tật kinh niên như tăng huyết áp, đái tháo đường tupe 2, thiếu máu mạn, hẹp mạch vành, hội chứng viêm loét dạ dày tá tràng…Đồng thời, đề nghị chánh án cho kiểm tra, xem xét hoàn cảnh và sức khỏe thực tế để ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.

Trong quá trình thi hành, thực thi án phạt tù, bị can Lê Tùng Vân có đơn xin khiếu nại vì lý do sức khỏe . Theo Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, theo nguồn tin từ TAND huyện Đức Hòa (Long An), tòa này đã có thông báo đề nghị bị án Lê Tùng Vân có mặt lúc 9 giờ 30 phút ngày 16-1 tại địa chỉ số 19A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để Hội đồng giám định y khoa tỉnh Long An tiến hành giám định.

Do đó, TAND huyện Đức Hòa tiếp tục có thông báo để đến giám định trực tiếp tình trạng bệnh của bị án Lê Tùng Vân, nơi ông đang ở.

Ngày 22-12-2022, TAND huyện Đức Hòa đã ra quyết định trưng cầu giám định và đề nghị Trung tâm giám định y khoa tỉnh Long An tiến hành giám định tình trạng bệnh đối với bị án Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, đến nay bị án Lê Tùng Vân vẫn chưa đến Trung tâm giám định y khoa tỉnh Long An để giám định.

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, Ông Lê Tùng Vân bị xử phạt 5 năm tù vào ngày 5-12-2022 về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 3-11-2022.

VKS cho rằng, tòa cấp sơ thẩm đã xét xử ông Lê Tùng Vân và đồng phạm đúng pháp luật, đề nghị tòa phúc thẩm bác đơn kêu oan của các bị cáo.

TAND huyện Đức Hòa có thông báo đến bị án Lê Tùng Vân, có mặt tại Tịnh Thật Bồng Lai nơi còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ để thực hiện giám định tình trạng bệnh. Ảnh: Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

Đại diện VKS đánh giá cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, không oan. Các chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội có tổ chức. "Trong đó bị cáo Lê Tùng Vân là chủ mưu, các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm; không ăn năn và chối tội nên cần phải xử lý nghiêm", đại diện VKS nêu quan điểm.

VKS cũng cho rằng, khi phạm tội ông Lê Tùng Vân trên 70 tuổi, nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ; các bị cáo có nhân thân tốt, nuôi dưỡng nhiều trẻ em cơ nhỡ... Các tình tiết giảm nhẹ này đều đã được cấp sơ thẩm xem xét nên không thể giảm thêm. Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo không cung cấp được chứng cứ mới, nên VKS đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của ông Vân và đồng phạm.

Trước đó, trả lời đại diện VKS, các bị cáo cho biết đã đề nghị bổ sung một số bằng chứng trước phiên phúc thẩm nhưng không được chấp nhận. Còn luật sư của các bị cáo đề nghị HĐXX được trình chiếu một số tư liệu (được cho chứng cứ mới) nhưng không được chấp nhận vì "chưa thẩm định".

Còn đại diện Công an huyện Đức Hòa cho rằng, những video mà các bị cáo quay và đăng tải chia sẻ trên mạng có nội dung sai sự thật và ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cơ quan này. Do đó, đề nghị toà xét xử đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật. Người này cũng từ chối trả lời các câu hỏi của luật sư bào chữa cho các bị cáo vì cho rằng đã có trong hồ sơ vụ án.

Theo án sơ thẩm, từ năm 2019 đến 2021, ông Lê Tùng Vân đã chỉ đạo những người ở tịnh thất Bồng Lai gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official. Các bị cáo đã quay phim, dàn dựng, đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thượng tọa Thích Nhật Từ.

Với hành vi trên, ngày 31/7, ông Lê Tùng Vân bị phạt 5 năm tù, các bị cáo còn lại nhận án 3-4 năm cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cả 6 người đều kháng cáo cho rằng không phạm tội.