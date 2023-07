Trong quá trình thi hành, thực thi án phạt tù, bị can Lê Tùng Vân có đơn xin khiếu nại vì lý do sức khỏe. Theo Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, theo nguồn tin từ TAND huyện Đức Hòa (Long An), tòa này đã có thông báo đề nghị bị án Lê Tùng Vân có mặt lúc 9 giờ 30 phút ngày 16-1 tại địa chỉ số 19A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để Hội đồng giám định y khoa tỉnh Long An tiến hành giám định.

Tuy nhiên, đến ngày 19-12-2022, TAND huyện Đức Hòa có nhận đơn hoãn chấp hành hình phạt tù của bị án Lê Tùng Vân với lý do bị án tuổi già, sức yếu, mang nhiều bệnh tật kinh niên như tăng huyết áp, đái tháo đường tupe 2, thiếu máu mạn, hẹp mạch vành, hội chứng viêm loét dạ dày tá tràng…Đồng thời, đề nghị chánh án cho kiểm tra, xem xét hoàn cảnh và sức khỏe thực tế để ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.