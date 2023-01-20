Trước đó, trong đêm ngày 19/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết trong ngày 19/1, lực lượng cứu hộ đã làm việc cật lực. Đến khoảng 18 giờ ngày 19/1, lực lượng cứu hộ đã đưa thêm được đoạn cọc dài 12 m lên khỏi mặt đất để có thể tiếp cận thi thể bé Hạo Nam .

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống , lực lượng cứu hộ sau đó đã phải điều chỉnh phương án theo hướng ưu tiên đưa thi thể Hạo Nam lên thay vì nhổ đoạn bê tông cuối cùng.

Dù đã thực hiện đến công đoạn sau cùng, nhưng rất khó khăn vì phải thi công ở độ sâu 24 m, xung quanh cọc bê tông có nước nên phải bơm nước liên tục. Đất trong lòng cọc cần phải đưa lên mặt đất bằng thiết bị chuyên dụng vì có nhiều trở ngại nên thời gian cứu hộ kéo dài hơn dự kiến.

Lực lượng cứu hộ đã vệ sinh, bọc đầu đoạn cọc thứ 3 và hút nước trong cọc để thực hiện các bước cứu hộ tiếp theo.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp tại hiện trường cứu hộ đêm 19 rạng sáng 20/1. Ảnh: VietNamNet

Lực lượng cứu hộ sau đó đã phải điều chỉnh phương án theo hướng ưu tiên đưa thi thể Hạo Nam lên thay vì nhổ đoạn bê tông cuối cùng.

Hai cảnh sát cứu nạn Công an tỉnh Đồng Tháp trong đêm, rạng sáng ngày 20/1 đã đeo dưỡng khí, xuống độ sâu hơn 25 m trong lồng ống sắt bao quanh trụ bê tông - nơi bé trai Hạo Nam 10 tuổi bị kẹt, dùng thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể nạn nhân lên.

Do trong ống vách nhỏ hẹp, thao tác khó khăn, từng nhóm hai người xuống phải lên để đổi nhóm khác. Sau nhiều lượt lên xuống, việc trục vớt mới hoàn thành.

Như vậy, sau hơn 21 ngày dồn toàn lực lượng, nỗ lực cứu hộ, cứu nạn xuyên đêm với rất nhiều phương án và phương tiện, công tác cứu hộ bé trai rơi xuống trụ bê tông đã hoàn tất, thi thể Hạo Nam đã được đưa lên để về với vòng tay của gia đình.

Lực lượng cứu hộ đã nhiều ngày làm việc. Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, Trước đó, trưa 31/12/2022, bé trai Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Trong lúc đi qua công trình đang thi công, bé Hạo Nam rơi xuống ống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Đến tối 4/1, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thông tin, bé trai Hạo Nam đã tử vong, sau khi liên ngành pháp y, y tế và chính quyền địa phương hội chẩn dựa trên nhiều yếu tố liên quan.

Từ đây, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp thay đổi biện pháp từ cứu nạn sang tìm cách đưa bé trai lên để gia đình lo hậu sự. Nhân lực, thiết bị, máy móc, thậm chí búa rung 180kW từ Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng được chuyển vào Đồng Tháp để phục vụ công tác cứu hộ.