Dù được thúc giục nên về nhà nghỉ ngơi, mai vào với con nhưng anh chị không chịu. Đến tối khuya, khi mọi người đã về, bố cháu - anh N.Đ.T và mẹ cháu chị P.T.N.A mới tìm chỗ để nghỉ qua đêm ngay trong viện.

Theo thông tin từ Tạp chí Trẻ em Việt Nam cho hay, bố mẹ cháu H.A vẫn luôn túc trực tại bệnh viện 24/24 giờ để chờ mỗi ngày được khoảng 30 phút vào thăm con, từ 14h30 - 15h.

Xót xa chia sẻ, anh N.Đ.T - cha của bé, tâm sự: “Con nhỏ quá nhưng đã phải chịu những đau đớn ấy. Ở trong đó, chắc con cô đơn, lạnh lẽo lắm. Vợ chồng tôi không nỡ lòng về, chỉ muốn ngồi đây, giống như mình vẫn đang bên con, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để con mạnh mẽ, kiên cường chiến đấu với cái đau”.

Cha mẹ bé chờ đợi tin con. Ảnh: Trẻ em Việt Nam

Mỗi lần vào thăm cháu, ai nấy đều trực rơi nước mắt nhưng cố kìm nén. Từ một em bé lém lỉnh, hay cười, bi bô, giờ đây, cháu nằm im bất động, biết bao dây ống kết nối vào người, thông vào miệng, khiến người thăm nom như muốn rụng rời chân tay, thầm mong con sớm tai qua nạn khỏi.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt trước đó, chiều 14/1, chị P.T.N.A (32 tuổi, ngụ chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, bé N.Đ.H.A (sinh ngày 1/7/2022 - con trai của chị) vẫn đang nguy kịch. Hiện bé đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật não.

Theo chị N.A, vợ chồng chị gửi con trai 6 tháng tuổi cho chị Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi), sống trong căn hộ ở tầng 10, lô D chung cư Lê Thành giữ với chi phí 3 triệu đồng/tháng.

Bé 6 tháng tuổi với thương tích nặng. Ảnh: Dân Việt

Trưa 10/1 (ngày gửi thứ 5), chị Linh gửi tin nhắn cho chị N.A thông báo bé ngủ từ sáng tới trưa không chịu bú sữa. Đến 14h cùng ngày, chị Linh gọi điện cho chị N.A thông báo bé khó thở nên phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thấy sự việc bất thường và bé có dấu hiệu bị bạo hành, phía Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã trao đổi với gia đình chị N.A để phối hợp công an điều tra nguyên nhân.

Tại cơ quan điều tra, bảo mẫu Linh đã thừa nhận có hành vi dùng tay đánh bé 2 đến 3 lần ở đầu. Sau đó, thấy bé có dấu hiệu bất thường Linh đã gọi điện cho mẹ bé là chị N.A mang bé đến Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để điều trị trong trình trạng nguy kịch.

Cũng theo ngoisao.vnexpress, tiếp nhận bé trai, Bệnh viện Nhi đồng 3 TP HCM xác định bị dập não, khẩn trương phẫu thuật. Trung tâm pháp y TP HCM giám định, cho rằng nạn nhân mất 99% sức khoẻ, tiên lượng xấu.