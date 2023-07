Còn nhớ, vụ chiếc xe Audi tông 3 người trong một gia đình tử vong do tài xế say xỉn khiến không ít người xót xa. Theo Tuổi Trẻ thông tin từ lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang, tài xế điều khiển xe Audi lái xe tốc độ cao sau tiệc nhậu chia tay cơ quan cũ và tông vào 3 người trong gia đình đang trên đường trở về nhà sau khi đi thăm con trai lớn ở Hà Nội.

Qua kiểm tra, tài xế Thịnh có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển ôtô với mức vi phạm nồng độ cồn 0,604 mg/lít khí thở. Kết quả test nhanh tài xế không sử dụng các chất ma túy.