Nửa năm sau ngày cha mẹ mất do tai nạn Audi, chàng trai 22 tuổi một mình sắp mâm cơm cúng ngày đầu năm: Em mong không ai phải trải qua cảm giác này

Xã hội 28/01/2023 07:15

Tân ở nhà, thắp nén nhang cho cha mẹ và em gái, tự mình sắp mâm cơm cúng lên bàn thờ - công việc tưởng như chỉ của người lớn.

Còn nhớ, vụ chiếc xe Audi tông 3 người trong một gia đình tử vong do tài xế say xỉn khiến không ít người xót xa. Theo Tuổi Trẻ thông tin từ lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang, tài xế điều khiển xe Audi lái xe tốc độ cao sau tiệc nhậu chia tay cơ quan cũ và tông vào 3 người trong gia đình đang trên đường trở về nhà sau khi đi thăm con trai lớn ở Hà Nội.

Qua kiểm tra, tài xế Thịnh có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển ôtô với mức vi phạm nồng độ cồn 0,604 mg/lít khí thở. Kết quả test nhanh tài xế không sử dụng các chất ma túy.

Nửa năm sau ngày cha mẹ mất do tai nạn Audi, chàng trai 22 tuổi một mình sắp mâm cơm cúng ngày đầu năm: Em mong không ai phải trải qua cảm giác này - Ảnh 1
Vụ chiếc xe Audi thương tâm. Ảnh: VOV

Các nạn nhân gồm ông Nguyễn Mạnh H. (48 tuổi), vợ là bà Dương Thị Q. (44 tuổi) và con gái là cháu Nguyễn Thùy D. (13 tuổi, đều ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang). Ông Khuất Việt Hùng cho rằng đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến hành vi của người điều khiển phương tiện là cán bộ, công chức, người lao động có sử dụng rượu bia, vi phạm nghiêm trọng Luật phòng chống tác hại của rượu bia. Ngày 4/6, Cơ quan điều tra, Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Thịnh để làm rõ hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo Zing News, ngày đầu năm Quý Mão 2023, trong căn nhà nhỏ vắng lặng gần như không có sự xuất hiện của Tết ở khu phố Hòa Yên (thành phố Bắc Giang), Nguyễn Hải Tân (22 tuổi) cẩn thận sắp mâm cơm cúng lên ban thờ - công việc tưởng như chỉ dành cho những người lớn tuổi trong nhà.

Bên ngoài, cả khu phố rộn ràng lời chúc Tết từ những người trẻ và sự vội vã của người già đang chuẩn bị cho hội đình truyền thống. Tân thắp một nén nhang rồi ngồi lặng bên góc gian nhà, phía trên tường là di ảnh của bố, mẹ và em gái treo cạnh nhau.

Nửa năm sau ngày cha mẹ mất do tai nạn Audi, chàng trai 22 tuổi một mình sắp mâm cơm cúng ngày đầu năm: Em mong không ai phải trải qua cảm giác này - Ảnh 2
Nguyễn Hải Tân sau tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nguyễn Hải Tân là người duy nhất còn lại, sau cú tông của tài xế say xỉn trên chiếc Audi vào một đêm mùa hè năm ngoái - cú tông cướp đi sinh mạng những người thân nhất của cậu. Đám tang kết thúc, khi tất cả ra về cũng là lúc căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Chàng trai 21 tuổi bất đắc dĩ trở thành trụ cột chính của gia đình cùng trách nhiệm chăm sóc bà nội bị tai biến. Hơn nửa năm trôi qua, nỗi đau mất mát chưa một ngày nguôi ngoai trong cậu.

"Tết này, nhìn những người đến thăm nhà em mà đi cùng cả gia đình, em lại mong có phép màu để được như họ”, Hải Tân cố tỏ ra lạc quan. Trong năm 2022, Nguyễn Hải Tân là một trong hàng nghìn người phải chịu khổ đau vì tình trạng sử dụng bia rượu khi lái xe, thứ đã trực tiếp lấy mạng ít nhất 241 nạn nhân trên các tuyến đường. Con số này chưa bao gồm những nạn nhân tử vong do tai nạn vì nguyên nhân khác, nhưng gián tiếp liên quan đến nồng độ cồn.

Nửa năm sau ngày cha mẹ mất do tai nạn Audi, chàng trai 22 tuổi một mình sắp mâm cơm cúng ngày đầu năm: Em mong không ai phải trải qua cảm giác này - Ảnh 3
 

 

Nửa năm sau ngày cha mẹ mất do tai nạn Audi, chàng trai 22 tuổi một mình sắp mâm cơm cúng ngày đầu năm: Em mong không ai phải trải qua cảm giác này - Ảnh 4
Tân vô cùng xót xa. Ảnh: Zing News

Trong dịp Tết vừa qua, khi ngồi vào mâm cơm cùng họ hàng, Nguyễn Hải Tân như thói quen đều ngăn những người sẽ lái xe không sử dụng đồ uống có cồn. Mọi người đều nghe theo cậu.

Trong năm 2022, Nguyễn Hải Tân là một trong hàng nghìn người phải chịu khổ đau vì tình trạng sử dụng bia rượu khi lái xe, thứ đã trực tiếp lấy mạng ít nhất 241 nạn nhân trên các tuyến đường. Con số này chưa bao gồm những nạn nhân tử vong do tai nạn vì nguyên nhân khác, nhưng gián tiếp liên quan đến nồng độ cồn.

Cùng lúc đó, các chốt nồng độ cồn được xuất hiện trên khắp các con đường, tuyến phố cả nước, ngay cả đêm Giao thừa hay sáng Mùng 1 Tết. Theo một lãnh đạo Cục CSGT, tình trạng lái xe có nồng độ cồn “đã đến mức báo động”. 7.726 lái xe vi phạm nồng độ cồn đã bị xử phạt trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão vừa qua, theo thống kê từ Cục CSGT. So với cùng kỳ, con số này tăng gấp 7 lần (6.620 trường hợp). Nếu loại bỏ yếu tố ảnh hưởng của dịch Covid-19 vào năm ngoái, đây vẫn được đánh giá là con số “rất cao” so với những cái Tết trước đó.

Sau nỗi đau, nhất định em phải mạnh mẽ hơn rất nhiều”, chàng trai 22 tuổi nói trước ban thờ của bố mẹ.

Ra Tết, trong khi chờ lịch đi thực tập, Tân sẽ cùng bác trai đi làm chính công việc mà ngày còn sống bố cậu vẫn làm - lắp đặt cho thuê loa đài cho sự kiện - vừa để trang trải cuộc sống, cũng là có việc “chạy đi chạy lại”. Mong rằng, sẽ không ai phải chịu những đau đớn, tổn thương do tai nạn bia rượu.

Quy định xử phạt với hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định các mức phạt liên quan đến hành vi điều khiển xe khi lái xe đã uống rượu, bia cụ thể như sau:

- Đối với xe ô tô (Theo quy định tại Điều 5):

+ Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1l khí thở phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng;

+ Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1l khí thở phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng;

+ Nồng độ cồn trong máu vượt quá 80 mg/100 ml hoặc vượt quá 0,4 mg/1l khí thở phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Ngoài ra, người điều khiển xe còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ có thời hạn tùy từng trường hợp.

 

 

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Từ khóa:   Xe Audi vụ tài xế xe Audi Bắc Giang

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