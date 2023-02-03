Hơn 10 tháng tạm giam, vì sao vụ bà Nguyễn Phương Hằng điều tra kéo dài?

Xã hội 03/02/2023 14:12

Nhằm giải quyết dứt điểm, điều tra, làm rõ toàn diện, vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng được cho là kéo dài.

Theo VietNamNet, tính đến nay đã hơn 10 tháng kể từ khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, TGĐ Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) liên tục bị gia hạn tạm giam nhằm đảm bảo quy định tố tụng. Dù bản thân bà Hằng cũng như gia đình có đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn; thậm chí con trai bà Hằng đề nghị đặt tiền 10 tỷ đồng, bảo đảm thay cho biện pháp tạm giam nhưng đều không được giải quyết.

Được biết đây là lần thứ 3, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ các tình tiết, những người có liên quan. Hai lần trước trả hồ sơ vào tháng 9 và tháng 11/2022.

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Bị can Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam hơn 10 tháng nay. Ảnh: VietNamNet

Theo hồ sơ, xuyên suốt trong quá trình bị khởi tố, bắt tạm giam (từ tháng 3/2022) đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Lần trả hồ sơ thứ 3 mới đây, Viện KSND TP.HCM đề nghị Cơ quan CSĐT nêu rõ kết luận về giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân mà cho rằng, có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác…

Diễn biến xuyên suốt trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, cho thấy cơ quan tố tụng mong muốn giải quyết dứt điểm, toàn diện. Do đó, trong 3 lần trả hồ sơ của Viện KSND TP.HCM yêu cầu điều tra làm rõ về tiến sĩ luật Đặng Anh Quân - người có vai trò cố vấn pháp lý và có sự ảnh hưởng nhất định trong các buổi livestream của bà Hằng.

Cũng theo Tiền Phong, vào ngày (2/2), Viện KSND TPHCM đã ban hành quyết định trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục làm rõ nội dung trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam – Bình Dương) và 3 đồng phạm thực hiện.

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Bị can Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền Phong

Viện Kiểm sát đã đề nghị Cơ quan CSĐT nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, giảng viên) do có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân. 

Cơ quan CSĐT xác định, ông Đặng Anh Quân tham gia trong 11 buổi livestream của bà Hằng, trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022. Còn luật sư Nguyễn Đình Kim là khách mời trong 2 buổi livestream từ tháng 10 đến tháng 12/2022. Nhằm làm rõ vai trò, hành vi liên quan nên những phát ngôn của 2 cá nhân trên có mặt trong các livestream của bà Hằng được Cơ quan CSĐT chuyển thể thành văn bản để giám định.

Hơn 10 tháng tạm giam, vì sao vụ bà Nguyễn Phương Hằng điều tra kéo dài? - Ảnh 3

Bị can Huỳnh Công Tân tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền Phong

Sau lần trả hồ sơ thứ hai tháng 11/2022, Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 3 bị can Nhi, Hà, Tân với vai trò giúp sức. Trong những lần kết luận điều tra, kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra đều không thay đổi tội danh đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Hơn nửa năm, bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện các buổi livestream làm “dậy sóng” mạng xã hội và đến nay hơn 10 tháng điều tra nhưng vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử được. Dư luận vẫn chờ một vụ án được giải quyết toàn diện…

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