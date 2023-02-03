Theo đó, Ninh Thị Vân Anh bị đề nghị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015) có mức hình phạt 12-20 năm tù và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (theo điểm c, khoản 3, Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015) có hình phạt 3-7 năm tù. Tổng hợp hình phạt, nữ bị can có thể lĩnh mức án 15-27 năm tù.

Theo Dân Trí,Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Ninh Thị Vân Anh (còn gọi Tina Dương, SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang) về 2 tội danh.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Ninh Thị Vân Anh đã khắc phục một phần hậu quả và các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho nữ bị can. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mà Vân Anh được hưởng. Trong quá trình lượng hình, hội đồng xét xử sẽ xem xét, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để có mức hình phạt tương xứng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Cũng theo Sức khỏe và đời sống, kết luận điều tra 2 tội danh của Hotgirl Tina Dương như sau: Ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh gọi điện thoại đến Công ty G.Đ.V. để thuê xe ô tô tự lái với thời hạn là 3 tháng (từ ngày 24/1 đến ngày 24/4) và yêu cầu công ty giao xe tại địa bàn TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Cùng ngày, Công ty G.Đ.V. đã cử 2 nhân viên của công ty lái xe ô tô ra TP Phan Thiết để giao cho Vân Anh theo hợp đồng. Sau đó, Vân Anh trả tiền thuê xe 3 tháng là 45 triệu đồng cùng với tiền chi phí đem xe ra giao là 5 triệu đồng cho đại diện phía Công ty G.Đ.V.

Đến ngày 24/4/2022, khi hết hợp đồng thuê xe thì phía Công ty G.Đ.V. nhiều lần liên lạc với Vân Anh để yêu cầu trả lại xe cho công ty, nhưng người này không không trả xe và cũng không trả tiền thuê xe hai tháng còn lại..

Đến đầu tháng 6/2022, Vân Anh điều khiển xe ôtô thuê chạy ra TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) mở cửa hàng bán trái cây. Để có tiền đầu tư vào cửa hàng bán trái cây, Vân Anh đem chiếc xe ô tô BKS 51H - 242.74 đến bán cho anh B.Đ.H. (ngụ TP Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Anh H. đã chuyển cho Vân Anh tổng cộng là 390 triệu đồng, còn nợ lại 60 triệu đồng sẽ thanh toán khi hợp đồng mua bán xe hoàn tất.

"Hot girl" Tina Dương, tức Ninh Thị Vân Anh. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Sau khi nhận tiền, Vân Anh về TP.HCM rồi lên mạng xã hội đặt làm giả một giấy đăng ký xe ôtô BKS 51H - 242.74 với giá 5 triệu đồng rồi đem ra giao cho anh B.Đ.H. để tạo lòng tin.

Đến ngày 30/6, anh B.Đ.H. nhiều lần liên lạc với Vân Anh và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì Vân Anh né tránh không đến với nhiều lý do.

Tháng 7/2022, đại diện Công ty G.Đ.V. tố cáo Vân Anh đến Công an tỉnh Bắc Giang, là nơi cư trú của cô này. Khi tiếp nhận đơn chuyển đến từ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã mời Vân Anh lên làm việc và cô này đã thừa nhận hành vi.

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngày 16/11/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận tiếp tục quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bổ sung đối với Vân Anh về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Về phần dân sự, Tina Dương đã trả 300 triệu đồng cho Công ty G.Đ.V. và trả cho anh H. 360 triệu đồng. Hiện cả hai bị hại trong vụ án đã làm đơn giảm nhẹ hình phạt cho nữ bị can.

Sau khi hoàn tất giai đoạn điều tra, ngày 2/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị truy tố bị can Ninh Thị Vân Anh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức”.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Ninh Thị Vân thể hiện sự coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác và xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nên cần phải được xử lý thật nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.