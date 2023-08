Theo thông tin từ Zing News, ngày 4/2, Công an phường Phú Thuận phối hợp với Công an quận 7, TP.HCM, giải quyết đơn của anh Nguyễn Hoàng Dũng (ngụ quận 7) tố bị một người hành hung tại chung cư Q7 Saigon Riverside.

Sau khi bị hành hung, anh Dũng đã đến công an phường Phú Thuận, quận 7, trình báo sự việc rồi đến Bệnh viện Pháp Việt để thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sưng bầm vùng gò má trái, trầy xước gò má trái, rách mí mắt trái (phải khâu 5 mũi) và vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái, ngực trái có vết sưng.

Hai ngày sau khi xảy ra sự việc, anh Dũng cho biết vết thương vẫn còn đau, hàng ngày phải vào bệnh viện để vệ sinh vết thương.

“Tôi bị đau ngoài cơ thể, nhưng con trai tôi chứng kiến cảnh bố bị đánh nên rất sợ hãi, khóc lóc. Tôi đã gửi đơn yêu cầu giám định thương tích, khởi tố người đã hành hung tôi theo đúng quy định pháp luật”, anh Dũng nói.

Theo thông tin từ Thanh Niên, xảy ra vụ việc này gây phẫn nộ, bức xúc trong dư luận. Mới đây, anh Đào Thế Vinh (28 tuổi, chủ chú chó) đã lên tiếng xác nhận sự việc nói trên. Anh Vinh cho biết tối đó, anh cùng chú chó của mình đi lấy đồ dưới sảnh chung cư. Vì tranh thủ đi nhanh về nhanh nên anh không rọ mõm hay xích chó của mình.

Thương tích của người cha. Ảnh: Thanh Niên

Trong lúc chờ thang máy, anh thấy cha con anh Dũng đi vào. “Lúc đó, con chó nhà em chạy qua mừng, chơi với con trai anh Dũng. Em mới la con chó của em, nói là không được qua nhưng nó không nghe.

Anh Dũng có hỏi em là: “Chó nhà ai đây? Sao không rọ mõm lại?". Em mới nói là chó nhà em. Trước sau em đều dạ thưa đàng hoàng, xưng hô anh tôi chứ không có mày tao gì. Anh hỏi: “Sao để thả rong như vậy?”, em mới nói là tại con chó của em là con chó nhỏ, nó mới 3 tháng tuổi à, nó cũng hiền lắm”, anh Vinh kể lại sự việc.

Theo lời anh Vinh, khi chó của anh cắn vào đồ chơi của em bé theo kiểu cắn yêu, không có dấu hiệu tấn công hay gây nguy hiểm, thì anh Dũng có dùng chân đá con chó ra. Lúc đó, vì xót cho chó mình nuôi, anh thừa nhận bản thân đã mất kiềm chế, bộc phát hành động không đúng.

Sau khi trở về phòng và ngẫm lại hành động của mình, anh cho biết có cùng bạn xuống bảo vệ để tìm số phòng của anh Dũng, tìm cách xin lỗi. Tuy nhiên vì không có bảo vệ và nhân viên chung cư thời điểm đó nên anh trở lại phòng. Gần 2 tiếng sau, anh được Công an P.Phú Thuận (Q.7) mời lên làm việc.

Chủ chó lên tiếng sau màn đánh người. Ảnh: Thanh Niên

“Em thừa nhận trong vụ việc này, em sai hoàn toàn và không có lý do gì để có thể bào chữa cho cái sai đó. Em chỉ mong là mọi người thông cảm cho em, khi lúc đó em bị sốc như vậy, chứ em không có ý định tra tấn hay hành hung anh Dũng. Tại cơ quan công an, em cũng đã xin lỗi gia đình anh Dũng về hành vi đó của em. Có lẽ, do em nói chuyện không khéo nên anh Dũng không chấp nhận”, anh Vinh nói.

Theo anh Vinh, trước đó người dân trong chung cư, nhất là người tập thể dục ở công viên, bảo vệ, lao công… đều biết đến chú chó của mình rất hiền và thích đùa giỡn với người khác. “Có một số trường hợp nhỏ thôi khi đi thang máy, chị này hay chị kia kêu là anh ơi giữ con chó lại, em sợ chó lắm thì em cũng giữ lại thôi à, chứ cũng đâu có gì đâu. Em nghĩ lúc anh Dũng hỏi, là anh hỏi bình thường vậy thôi chứ không nghĩ là anh có nhu cầu lôi con chó em ra. Nếu anh yêu cầu chắc chắn em đã làm", anh Vinh cho biết.

Chủ nhân chú chó cũng ăn năn, nói rằng đây là bài học kinh nghiệm xương máu của anh. Anh tự nhắc mình không được nóng tính như vậy trong mọi hoàn cảnh.