Nguyên nhân vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến người phụ nữ tử vong thương tâm: Do va chạm với sà lan chở container

Xã hội 05/02/2023 16:18

Chiều 5/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cảng vụ Đồng Nai và Công an TP. Thủ Đức bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lật thuyền trên sông Đồng Nai.

Cụ thể, theo Báo Công Thương, sau khi nhận tin báo vụ việc. Lực lượng chức năng thực hiện cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ lật thuyền

Nguyên nhân được xác định khi thuyền tới Km 31+600 trên sông Đồng Nai thì xảy ra va chạm với sà lan chở container số đăng lý VL 15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi), ngụ TP. Cần Thơ điều khiển, đi từ hạ nguồn lên Cảng Đồng Nai giao hàng.

Sau cú va chạm mạnh thuyền ĐN0288 lật úp khiến toàn bộ khách rơi xuống sông. Lúc này, lái thuyền Chinh cùng phụ lái cố gắng đẩy những người trong thuyền ra bên ngoài. Trong đó, có một nạn nhân Nguyễn Thị Hương, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, TP. Biên Hòa bị vướng vào nơi chứa áo phao và ôm vào cột sắt trên thuyền nên không cứu được, khiến nạn nhân tử vong.

Nguyên nhân vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến người phụ nữ tử vong thương tâm: Do va chạm với sà lan chở container - Ảnh 1
Sà lan bị lật khiến 12 người rơi sông. Ảnh: Công Thương

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát cứu hộ cứu nạn, Công an TP. Biên Hòa phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng, Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh, Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết phương tiện, tổ chức cứu hộ, đưa 13 người, gồm 11 hành khách, lái thuyền và phụ thuyền lên bờ an toàn.

Chiều cùng ngày, làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng sà lan VL 15108 Trần Thanh Tâm cho biết, sà lan vừa rời bến khoảng 100m hướng về Cảng Đồng Nai nhận hàng thì chiếc thuyền ĐN 0288 cắt ngang mũi, khiến thuyền bị lật úp dẫn tới hành khách trên thuyền rơi xuống sông. Anh Tâm đã nhanh chóng lùi sà lan ra khỏi khu vực trên và phụ giúp cứu người.

Trước đó, theo Người Lao Động, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, thuyền chở khách từ chùa Châu Đốc 3 (TP Thủ Đức, TP HCM) về Đồng Nai. Khi ra giữa sông, cách chùa 500m thì bất ngờ va phải sà lan, nhiều người rơi xuống sông.

Nguyên nhân vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến người phụ nữ tử vong thương tâm: Do va chạm với sà lan chở container - Ảnh 2

Các nạn nhân được đưa vào bờ cấp cứu, trong đó 1 nạn nhân không qua khỏi. Ảnh: Người Lao Động

 

Các nạn nhân được đưa vào bờ cấp cứu, trong đó 1 nạn nhân không qua khỏi.

Hoảng loạn, nhiều người kêu cứu. Thấy vậy, các thuyền gần đó đã chạy đến ứng cứu, vớt 12 nạn nhân lên bờ. Do bị đuối nước quá lâu, chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi) đã không qua khỏi.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục cứu hộ.

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