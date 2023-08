Nguyên nhân được xác định khi thuyền tới Km 31+600 trên sông Đồng Nai thì xảy ra va chạm với sà lan chở container số đăng lý VL 15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi), ngụ TP. Cần Thơ điều khiển, đi từ hạ nguồn lên Cảng Đồng Nai giao hàng.

Sau cú va chạm mạnh thuyền ĐN0288 lật úp khiến toàn bộ khách rơi xuống sông. Lúc này, lái thuyền Chinh cùng phụ lái cố gắng đẩy những người trong thuyền ra bên ngoài. Trong đó, có một nạn nhân Nguyễn Thị Hương, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, TP. Biên Hòa bị vướng vào nơi chứa áo phao và ôm vào cột sắt trên thuyền nên không cứu được, khiến nạn nhân tử vong.

Sà lan bị lật khiến 12 người rơi sông. Ảnh: Công Thương

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát cứu hộ cứu nạn, Công an TP. Biên Hòa phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng, Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh, Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết phương tiện, tổ chức cứu hộ, đưa 13 người, gồm 11 hành khách, lái thuyền và phụ thuyền lên bờ an toàn.