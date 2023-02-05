Vụ 'lòng xào dưa Bắc Giang: ‘Sốc’ với dòng tin ‘tiểu tam’ nhắn cho chính thất, dân mạng xem xong chỉ biết 'đọc cười'

Theo đó, ồn ào này liên quan đến chuyện tiểu tam bị tố ngang nhiên qua lại với chồng người khác, còn có thái ghen tuông với chính thất. Cụ thể, tài khoản người vợ đăng tải: “Tình cảm chân thành không bằng một đĩa lòng xào dưa. Gương mặt vàng trong làng con giáp thứ 13, có chồng con rồi vẫn qua lại với người có gia đình, đi nhà nghỉ như đi chợ. Lại còn quay ra ghen tuông, không cho người yêu ngủ với chính thất.

Theo Lao Động, trước đó, vụ ngoại tình "lòng xào dưa" gây bão mạng xã hội khi bức tâm thư của người vợ đăng lên Facebook cá nhân tố cáo chồng và nhân tình (một phụ nữ đã có gia đình) thường xuyên hẹn hò, gửi tin nhắn cho nhau, rủ đi nhà nghỉ, mua lòng xào dưa.

Theo những tin nhắn được đăng tải, họ liên tục hẹn hò nhau ở nhà nghỉ, cùng nhau ăn đĩa lòng xào dưa 30.000 đồng kèm những đoạn hội thoại nhạy cảm. Dựa vào những dòng tin nhắn của cặp đôi, hàng loạt bài đăng liên quan đến chuyện “lòng xào dưa 30k” được bàn luận khắp các hội nhóm Facebook. Quan điểm về hôn nhân và ngoại tình được đưa ra tranh cãi nảy lửa trên khắp các diễn đàn về gia đình và trên mạng từ vụ "lòng xào dưa" ở Thái Bình.

Qua cuộc nói chuyện mùi mẫn của 2 con người này, được biết chồng của tiểu tam sức khỏe không được tốt, cô thích tìm người cuồng nhiệt. Lại gặp ngay chồng chính thất thích ăn lòng xào dưa, sức dài vai rộng". Đăng kèm bài đăng là hàng loạt tin nhắn mùi mẫn của cặp đôi. Cả hai đã nhắn những dòng tin khiến nhiều người đọc phải đỏ mặt.

Những dòng tin nhắn được chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, mới đây, những dòng tin nhắn được cho là của tiểu tam gửi cho chính thất sau những ồn ào được ví von vụ 'lòng xào dưa' càng khiến dư luận quan tâm hơn.

Cụ thể, cô tiểu tam đã dãi bày tâm sự, kể những khó khăn, vất vả trong suốt quá trình 2 năm cặp kè với chồng chính thất.

Những đoạn tin nhắn rất dài chủ yếu nói về tình yêu của tiểu tam dành cho chồng của chính thất. Người phụ nữ cho rằng đã chịu quá nhiều đau khổ, thiệt thòi. Từng qua 1 lần đò không hạnh phúc nên mong khát khao có một gia đình.

“Em đau lòng đến mấy em cũng sẽ chịu được thôi, 2 năm qua em chỉ toàn nước mắt. Em cũng không sung sướng gì cả, chẳng ai quan tâm nỗi khổ tâm của em đâu. Anh C. là người hiểu rõ em nhất, anh không dám nhận nhưng em dám nhận”, cô tiểu tam nhắn cho chị vợ.

Toàn bộ những tin nhắn xoay quanh việc kể những nỗi khổ, thiệt thòi của bản thân cô tiểu tam. Sau cùng, cô tiểu tam nhắn: “Có lẽ em chỉ nên sống 1 mình, chuyện tình cảm với em vậy là quá đủ rồi. Em xin lỗi vì sự có mặt của em, ngay lúc này em khóc rất nhiều vừa viết những dòng tin nhắn này. Em sẽ đi chúc gia đình mình mãi hạnh phúc”.

Những dòng tin nhắn được cho là của cô tiểu tam nhắn cho chính thất được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: MXH).

Nhiều dân mạng vào bình luận, chia sẻ. Đa số vẫn dành những lời chỉ trích đến cô tiểu tam vì đã xen vào hạnh phúc gia đình người khác.

“Tổn thương đau khổ, từng qua một lần đò không hạnh phúc thì mắc gì xen vào phá chuyến đò của người khác. Không kiếm người độc thân mà yêu, vẫn là đáng trách, không bao biện”, một cư dân mạng gay gắt bình luận.

Những dòng tin nhắn của cặp đôi bị chị vợ phát hiện trước đó. (Ảnh: MXH).

Trước đó, trong một đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, cô gái thừa nhận việc ngoại tình với người quay clip: “Tao cặp với chồng mày 2 năm và từ giờ đến mãi sau này, đến chết.

Không bao giờ tao quay lại liên quan đến chồng mày, nếu liên quan mày có thể làm bất cứ việc gì với tao”, người phụ nữ trong video nói.

Sự việc ngay sau khi được chia sẻ đã gây xôn xao dư luận.