Phẫn nộ người phụ nữ đi cùng chủ chú chó buông lời thách thức người đàn ông bị đánh vì bảo vệ con: ‘Chuyện này có chút xíu’

Xã hội 07/02/2023 09:59

Vụ việc vụ chủ chó không rọ mõm thú cưng của mình còn đánh người ở quận 7 gây bức xúc khi cả hai có mặt ở cơ quan công an.

Theo Người Lao Động, ngày 6-2, Công an quận 7 (TP HCM) cho biết đang xác minh, củng cố hồ sơ xử lý vụ ông Nguyễn Hoàng Dũng (SN 1989, ngụ quận 7) có đơn yêu cầu xử lý ông Đào Thế Vinh (SN 1995) do có hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin tố cáo từ ông Dũng, tối 2-2, ông Dũng dẫn con trai vào sảnh chờ thang máy ở chung cư Q7 Saigon Riverside ở đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM.

Lúc này con chó của ông Vinh không rọ mõm, không dây xích sấn tới, ông Dũng sợ con chó tấn công con mình nên đẩy con chó ra xa.

Bất ngờ, ông Vinh xông tới đánh làm ông Dũng ngã xuống đất. Sau đó, Vinh còn lớn tiếng đe doạ ông Dũng và rời đi.

Phẫn nộ người phụ nữ đi cùng chủ chú chó buông lời thách thức người đàn ông bị đánh vì bảo vệ con: ‘Chuyện này có chút xíu’ - Ảnh 1
 

 

Phẫn nộ người phụ nữ đi cùng chủ chú chó buông lời thách thức người đàn ông bị đánh vì bảo vệ con: ‘Chuyện này có chút xíu’ - Ảnh 2

Camera ghi lại vụ việc. Ảnh: Người Lao Động 

Ông Dũng đi bệnh viện với thương tích ở má trái, rách mí mắt và khâu 5 mũi, vỡ mảnh răng. Ngoài ra, ông Dũng còn bị chấn thương một số vùng mềm khác.

Ông Dũng đã đến Công an phường Phú Thuận (quận 7) trình báo sự việc và có đơn đề nghị Công an quận 7 giám định thương tích, khởi tố ông Vinh.

Phía công an đã làm việc với ông Dũng và ông Vinh. Ông Vinh thừa nhận đã đánh ông Dũng vì tức giận và xót con chó của mình bị ông Dũng đá. Clip ông Vinh hành hung ông Dũng xuất hiện trên mạng xã hội và gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ Dân Trí, anh Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi, người bị đánh) cho hay, khi thấy con chó tiến tới, con trai anh đã lùi lại, không có ý định chơi với chó.

"Tôi cũng có ngăn cản vì con chó dù trông nhỏ với người lớn nhưng khá to so với trẻ em. Dù tôi nhắc nhở nhưng chủ chó không có động thái gì, con chó thì càng tiến sát đến gần con nên tôi mới dùng chân đẩy ra. Lúc đó chủ chó đánh mạnh khiến tôi không phản ứng kịp, té ngã ra phía sau", anh Dũng kể.

Phẫn nộ người phụ nữ đi cùng chủ chú chó buông lời thách thức người đàn ông bị đánh vì bảo vệ con: ‘Chuyện này có chút xíu’ - Ảnh 3

Anh Dũng gặp chấn thương sau vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Sau đó, anh Dũng sờ vào mặt thấy máu chảy nhiều, mắt kính vỡ nát. Người chủ cũng không hỏi anh có sao không mà chỉ nói "có tao ở đây mà mày dám đánh chó tao, chó tao còn nhỏ nó biết cái gì?". Theo nạn nhân, sự việc khiến anh và gia đình chịu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lẫn tinh thần.

"Con tôi sợ, hoảng loạn luôn. Sau khi sơ cứu ở bệnh viện, tôi quay lại đồn công an để làm việc thì vợ con tôi cũng đi theo, ngủ quên ở đồn đến 1h sáng. Hiện tại con tôi cũng hạn chế ra ngoài, vợ chồng tôi cố gắng vui vẻ với bé", anh Dũng nói.

Khi đến trụ sở công an làm việc, người chủ chó có xin lỗi gia đình anh Dũng nhưng một người phụ nữ đi cùng lại thách thức "chuyện này có chút xíu, có làm cũng không tới đâu".

Theo bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, việc ông Vinh để chó chạy rong nơi công cộng, không có dây xích, không rọ mõm cũng vi phạm Nghị định 144/2021/NĐ - CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Cụ thể, theo khoản 1, điều 7 của Nghị định 144/2021/NĐ - CP thì ông Vinh có thể bị xử phạt từ 300.000 - 500.000 đồng. Nếu cháu bé bị con chó cắn gây thương tích nghiêm trọng thì ông Vinh có thể bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người, theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

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