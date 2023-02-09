Vụ nữ sinh mất tích nghi do bị lừa đảo ở Hải Phòng: Tìm thấy thi thể gần chân cầu Kiền

Xã hội 09/02/2023 19:28

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nữ sinh gần phía chân cầu Kiền, được biết, nữ sinh mất tích từ ngày 4/2 nghi do bị lừa đảo.

Theo Zing, chiều 9/2, lãnh đạo UBND huyện An Dương, Hải Phòng, cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nữ sinh bị mất tích hôm 4/2.

Theo lãnh đạo huyện, nạn nhân là N.T.H.H. (sinh năm 2004, trú thôn An Phong, xã An Hưng). Thi thể cô gái này được phát hiện tại khu vực chân cầu Kiền (cách nhà nạn nhân khoảng 3 km). Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định do tự tử.

"Gia đình nạn nhân cho biết nữ sinh có nợ nần, nên vay bố hơn 100 triệu đồng và cắm chiếc xe máy của bố. Do túng quẫn quá, nữ sinh này đã tự tử", lãnh đạo UBND huyện An Dương nói.

Vụ nữ sinh mất tích nghi do bị lừa đảo ở Hải Phòng: Tìm thấy thi thể gần chân cầu Kiền - Ảnh 1

Nữ sinh H. trước khi bị mất tích. Ảnh: Tri thức và cuộc sống

Trước đó, UBND xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng, nhận được đơn trình báo của gia đình ông N.Q.D. (sinh năm 1973, trú tại An Phong, An Hưng) về việc con gái là N.T.H.H. (sinh năm 2004) mất tích.

Theo đơn trình báo, tối 4/2, H. đi bộ từ nhà ra khu vực chân cầu Kiền (cách nhà khoảng hơn 3 km), nhưng đến đêm không thấy về. Người nhà gọi điện, nhưng không ai nghe máy nên đã chia nhau đi tìm và phát hiện áo khoác, điện thoại, ví tiền cùng chiếc ô của H. tại vị trí giữa cầu Kiền.

Ông N.Q.D. cho biết sau khi H. mất tích, gia đình có kiểm tra điện thoại của con gái, phát hiện H. tham gia mua bán trên mạng xã hội và bị lừa hơn 100 triệu đồng.

Vụ nữ sinh mất tích nghi do bị lừa đảo ở Hải Phòng: Tìm thấy thi thể gần chân cầu Kiền - Ảnh 2
Cầu Kiền - nơi tìm thấy một số vật dụng của nạn nhân. Ảnh: Zing News

Cũng theo thông tin từ Báo Tri thức và cuộc sống trước đó, vào tối 4/2, chị H. đi bộ từ nhà ra khu vực chân cầu Kiền (cách nhà khoảng hơn 3km), đến đêm không thấy về, gọi điện thoại không nghe máy.

Gia đình chia nhau đi tìm kiếm. Đến 0h30 ngày 5/2, chị gái của H. đã phát hiện áo khoác, điện thoại và chiếc ô của H. để trên đỉnh cầu Kiền. Gia đình nghi ngờ trong lúc thiếu suy nghĩ, H. đã nhảy cầu tự tử.

Ông D. cũng cho rằng có thể có vấn đề liên quan đến hình sự vì trước khi mất tích, con gái ông D. có tham gia mua bán trên mạng và bị lừa hơn 100 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cô đồng bổ cau bị mời lên làm việc, phạt 7,5 triệu đồng: Buộc gỡ bỏ thông tin

Cô đồng bổ cau bị mời lên làm việc, phạt 7,5 triệu đồng: Buộc gỡ bỏ thông tin

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc T.T.H gỡ bỏ thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh mất tích Hải Phòng tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?