Hãi hùng mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, bé 4 tuổi bị đạn lạc trúng: Tuyên phạt đối tượng 10 năm tù

Xã hội 10/02/2023 09:59

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã dùng súng bắn với hành vi mưu sát. Không may, đạn lạc trúng tay bé 4 tuổi.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, ngày 9-2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử trực tuyến đối với bị cáo Cao Sỹ Khoa (SN 1993, ngụ phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

 

Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, Hội đồng xét xử và đại điện viện kiểm sát tham gia phiên tòa tại điểm cầu trung tâm trụ sở TAND tỉnh Thanh Hóa, bị cáo tham gia phiên tòa tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 17-7-2022, chị Hoàng Thị Thấm (SN 1993, ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) cùng với mẹ đẻ, em gái, con gái là cháu H.B.A. (SN 2018), Nguyễn Bá Dũng (SN 1987), Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, cùng ngụ TP Hà Nội), Cao Sỹ Khoa, Nguyễn Thị Phương (SN 1995, là người yêu của Khoa) và một số người bạn tổ chức sinh nhật cho chị Thấm tại nhà hàng Quán Ngon (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Hãi hùng mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, bé 4 tuổi bị đạn lạc trúng: Tuyên phạt đối tượng 10 năm tù - Ảnh 1

Toàn cảnh phiên xét xử trực tuyến đối với Cao Sỹ Quang. Ảnh: Người Lao Động

Sau bữa tiệc, Khoa mời mọi người xuống TP Sầm Sơn để hát karaoke. Khoa điều khiển xe ôtô chở người yêu và mẹ của chị Thấm là bà Nguyễn Thị Thúy, còn những người khác đi ôtô theo sau.

Quá trình di chuyển, do Khoa lái xe ẩu, chạy với tốc độ cao nên bà Thúy yêu cầu dừng xe rồi sang xe của anh Nguyễn Bá Dũng ngồi. Chị Phương (người yêu Khoa) sau đó cũng sang xe khác đi sau khi cãi nhau với Khoa.

Nhóm chị Thấm sau đó không xuống TP Sầm Sơn mà đến quán karaoke Dimond (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để hát.

Lúc mọi người rời đi, Khoa có gọi điện cho Phương và Nguyễn Văn Dũng nhưng không ai nghe máy. Bực tức, Khoa về phòng trọ lấy khẩu súng và 16 viên đạn (được Khoa mua trên mạng hồi tháng 5-2022 với giá 4 triệu đồng) rồi bỏ vào túi quần đi tìm Nguyễn Bá Dũng để bắn.

Hãi hùng mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, bé 4 tuổi bị đạn lạc trúng: Tuyên phạt đối tượng 10 năm tù - Ảnh 2

Hình ảnh viên đạn trong tay cháu bé. Ảnh: Thanh Niên

 Sau khi biết được chỗ mọi người đang hát, Khoa tìm tới phòng hát mang theo khẩu súng đã lắp 6 viên đạn. Khi mở cửa phòng, Khoa thấy anh Nguyễn Bá Dũng đang đứng liền chửi bới rồi rút súng hướng thẳng về phía anh Dũng nổ súng.

Tuy nhiên, viên đạn đã không trúng người anh Nguyễn Bá Dũng mà xuyên qua 2 lon nước ngọt rồi trúng vào bàn tay phải của cháu H.B.A. đang có mặt trong phòng hát.

Cũng theo Thanh Niên, cháu bé 4 tuổi trong phòng hát đã trúng đạn khi ấy được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Bước đầu cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn cá nhân với người trong phòng hát nên nghi phạm Khoa đã dùng súng gây án.

Tại phiên xét xử, sau khi đánh giá tính chất, mức độ của án, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa quyết định xử phạt bị cáo Cao Sỹ Khoa mức án 8 năm 6 tháng tù về tội "Giết người" và 1 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.

 

 

Xót xa hoàn cảnh của bé gái lớp 4 phải dẫn theo em trai 3 tuổi đến trường: Không có quần áo mặc, phải kiếm ăn hàng ngày

Xót xa hoàn cảnh của bé gái lớp 4 phải dẫn theo em trai 3 tuổi đến trường: Không có quần áo mặc, phải kiếm ăn hàng ngày

Em mong muốn được đến trường như bao người bình thường nhưng hoàn cảnh lại vô cùng éo le.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Hóa đạn lạc trúng tay bé 4 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?