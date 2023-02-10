Theo thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, ngày 9-2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử trực tuyến đối với bị cáo Cao Sỹ Khoa (SN 1993, ngụ phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 17-7-2022, chị Hoàng Thị Thấm (SN 1993, ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) cùng với mẹ đẻ, em gái, con gái là cháu H.B.A. (SN 2018), Nguyễn Bá Dũng (SN 1987), Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, cùng ngụ TP Hà Nội), Cao Sỹ Khoa, Nguyễn Thị Phương (SN 1995, là người yêu của Khoa) và một số người bạn tổ chức sinh nhật cho chị Thấm tại nhà hàng Quán Ngon (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, Hội đồng xét xử và đại điện viện kiểm sát tham gia phiên tòa tại điểm cầu trung tâm trụ sở TAND tỉnh Thanh Hóa, bị cáo tham gia phiên tòa tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh phiên xét xử trực tuyến đối với Cao Sỹ Quang. Ảnh: Người Lao Động

Sau bữa tiệc, Khoa mời mọi người xuống TP Sầm Sơn để hát karaoke. Khoa điều khiển xe ôtô chở người yêu và mẹ của chị Thấm là bà Nguyễn Thị Thúy, còn những người khác đi ôtô theo sau.

Quá trình di chuyển, do Khoa lái xe ẩu, chạy với tốc độ cao nên bà Thúy yêu cầu dừng xe rồi sang xe của anh Nguyễn Bá Dũng ngồi. Chị Phương (người yêu Khoa) sau đó cũng sang xe khác đi sau khi cãi nhau với Khoa.

Nhóm chị Thấm sau đó không xuống TP Sầm Sơn mà đến quán karaoke Dimond (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để hát.

Lúc mọi người rời đi, Khoa có gọi điện cho Phương và Nguyễn Văn Dũng nhưng không ai nghe máy. Bực tức, Khoa về phòng trọ lấy khẩu súng và 16 viên đạn (được Khoa mua trên mạng hồi tháng 5-2022 với giá 4 triệu đồng) rồi bỏ vào túi quần đi tìm Nguyễn Bá Dũng để bắn.

Hình ảnh viên đạn trong tay cháu bé. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi biết được chỗ mọi người đang hát, Khoa tìm tới phòng hát mang theo khẩu súng đã lắp 6 viên đạn. Khi mở cửa phòng, Khoa thấy anh Nguyễn Bá Dũng đang đứng liền chửi bới rồi rút súng hướng thẳng về phía anh Dũng nổ súng.

Tuy nhiên, viên đạn đã không trúng người anh Nguyễn Bá Dũng mà xuyên qua 2 lon nước ngọt rồi trúng vào bàn tay phải của cháu H.B.A. đang có mặt trong phòng hát.

Cũng theo Thanh Niên, cháu bé 4 tuổi trong phòng hát đã trúng đạn khi ấy được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Bước đầu cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn cá nhân với người trong phòng hát nên nghi phạm Khoa đã dùng súng gây án.

Tại phiên xét xử, sau khi đánh giá tính chất, mức độ của án, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa quyết định xử phạt bị cáo Cao Sỹ Khoa mức án 8 năm 6 tháng tù về tội "Giết người" và 1 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.