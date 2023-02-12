Giọt nước mắt của những tiểu thương bị thiêu rụi tài sản ở chợ Tam Bạc: Chỉ sau 1 đêm đã không còn gì

Đứng nhìn khối tài sản lớn của mình mắc kẹt trong đám cháy và gần như không còn cơ hội lấy lại, chị Hương (chủ quầy hàng 450 và 637, chợ Tam Bạc) bị thiệt hại hàng tỷ đồng vì chỉ có thể vận chuyển vải từ kho ra, còn quầy hàng chính thì không kịp.

Theo thông tin từ VTC News, trưa 12/2, lực lượng chức năng cùng các tiểu thương tại chợ Tam Bạc (còn gọi là chợ Đổ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vẫn đang chuyên chở vải vóc, hàng hóa từ bên trong chợ ra đặt tạm dọc bờ sông Tam Bạc.

"Chỉ qua một đêm mà mất hết rồi, tôi không thể ngờ được sự việc này", chị Hương nói.

Chị Hương ước tính mình thiệt hại vài tỷ đồng sau vụ cháy chợ Tam Bạc. Ảnh: VTC News

Chị Hương buôn bán tại chợ Tam Bạc cùng mẹ từ ngày còn nhỏ, đến nay đã hơn 30 năm. Sau thời gian tạm nghỉ để lấy chồng, sinh con, chị quay trở lại buôn bán vải may rèm phục vụ đám cưới, đám hỉ từ 10 năm nay.

Sáng 12/2, khi đang ở nhà thì chị nhận được cuộc gọi từ tiểu thương ở quầy hàng bên cạnh thông báo vụ cháy. Chị chạy vội ra chợ và tìm tới quầy hàng của mình, lúc này, đám cháy ở chợ Tam Bạc đã bùng phát dữ dội.

"Khoảng 15 phút sau tôi đi ra lối sau, lấy được ít đồ trong kho. Lúc cứu được hàng trong kho, tôi thực sự cũng đã thấm mệt", chị Hương nói.

Dưới cơn mưa, bà Chiều đôi mắt ngấn lệ kể về vụ cháy. Ảnh: VTC News

Bà Chiều (tiểu thương chợ Tam Bạc, nhà cách chợ gần 1km) thẫn thờ đứng nhìn quầy hàng hơn 10m2 gắn bó với mình 35 năm qua bị cháy rụi và đổ sập. Bà Chiều kể, thường ngày, bà đi chợ từ lúc 6h30. Hôm nay, bà đi trễ hơn khoảng 30 phút. Từ xa bà đã nhìn thấy cột khói đen bốc cao. Bà vội chạy tới chợ, mở cửa quầy hàng và hô hào người dân xung quanh giúp mang đồ ra ngoài. Lúc này, lực lượng chức năng cũng có mặt hỗ trợ bà Chiều.

"Lửa lan nhanh lắm. Lúc tôi dọn được hết vải ra ngoài thì lửa bùng to. Tôi cũng định gọi điện cho người nhà ra chở đồ giúp mình nhưng may có người dân và công an hỗ trợ. Tài sản của gia đình tôi phần lớn nằm hết ở đây, bao nhiêu năm nay tôi buôn bán vải ở chợ Tam Bạc để kiếm sống", bà Chiều kể.

Dưới cơn mưa, bà Chiều cũng chỉ biết đứng nhìn vào khu chợ Tam Bạc và dòng người đang vội vã chữa cháy, cứu hàng. Bởi, hàng hóa của bà mặc dù được đưa ra ngoài nhưng hiện tại bị lẫn và chưa tìm thấy. Chốc chốc lại có người tới hỏi han và chia sẻ cùng bà. Nhiều người trong số họ may mắn di chuyển kịp tài sản ra khỏi khu vực cháy.

Nhiều người dân cứu hàng hóa của mình. Ảnh: VietNamNet

Ở khu vực tập kết hàng hóa, các tiểu thương tranh thủ lục tìm và nhận lại đồ đạc của mình. Theo nhiều người buôn bán vải, nhiều tấm vải ngâm trong nước bị ố và không sử dụng được.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, tại hiện trường lúc 10h ngày 12-2, khu vực gian hàng chợ Tam Bạc rộng hàng ngàn mét vuông vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ tập trung khoanh vùng quanh khu chợ, phun nước cố gắng không để lửa cháy lan.

Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người, tuy nhiên tài sản thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng.

Theo UBND TP Hải Phòng, khoảng 6h ngày 12-2, tại khu vực chợ đêm Tam Bạc, quận Hồng Bàng xảy ra vụ cháy một quầy hàng trong chợ, sau đó lan ra các quầy hàng khác.

Ngay khi nhận được tin báo, ông Lê Anh Quân - phó chủ tịch thường trực và ông Nguyễn Đức Thọ - phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, giám đốc Công an thành phố cùng các lực lượng có mặt để chỉ huy chữa cháy.

Cháy lớn ở chợ Tam Bạc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Hơn 20 xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng chữa cháy các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp đã được điều động.

Lãnh đạo TP Hải Phòng chỉ đạo trước mắt ưu tiên dập tắt hoàn toàn đám cháy, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy, tiếp tục rà soát xem có thiệt hại về người không.

Tại Hải Phòng, chợ Tam Bạc là khu chợ gắn liền với lịch sử thăng trầm của thành phố. Năm 1972, chợ hư hỏng nặng do các cuộc không kích của Mỹ nên từ đó người dân quen gọi là chợ Đổ.

Đây là chợ đầu mối trái cây nông sản, hàng may mặc lớn của Hải Phòng và thời điểm đông nhất thường vào sáng sớm.