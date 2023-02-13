Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 1-2023, Minh sử dụng mạng xã hội nên quen biết và nảy sinh tình cảm với bé gái N.T.Y.N. (13 tuổi, ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho biết, ngày 13-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Kha Minh (30 tuổi, quê Cà Mau, hiện đang sinh sống tại quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra hành vi " hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Tại đây, Minh đã ép và quan hệ tình dục với N.. Sau đó Minh chở bé gái về lại nhà ở huyện Mang Thít.

Ngày 10-2, Minh điều khiển xe gắn máy từ TP.HCM đến Vĩnh Long hẹn gặp bé N.. Sau đó, Minh dụ dỗ và chở bé gái đến một phòng trọ trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để nghỉ.

Cũng theo Báo Thanh Niên, sau khi N. về nhà, gia đình thấy em có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi và biết được sự việc liền đến cơ quan công an trình báo.

Hiện, vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi nêu trên đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Vĩnh Long không lâu trước đó cũng xảy ra vụ việc đau lòng này. Thông tin từ Thanh Niên cho hay, được bạn nhờ đưa bé gái 12 tuổi về nhà, nam thanh niên ở Vĩnh Long chở đến bãi cỏ thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 8.10, sau khi đi tiệc sinh nhật cùng bạn, trên đường về nhà, em A. (12 tuổi) cùng bạn ghé vào một quán nước ở xã Trung Hiệp, H.Vũng Liêm thì gặp Dư.

Do có quen biết từ trước nên bạn của A. nhờ Dư chở A. về nhà. Khi A. lên xe, Dư không đưa về nhà mà chở đến bãi cỏ phía sau một căn nhà gần cầu Ruột Ngựa (H.Vũng Liêm) rồi hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Dư chở em A. về nhà và dặn mua thuốc tránh thai uống. Về đến nhà, A. kể cho người thân nghe. Người thân của A. sau đó đến trình báo vụ việc tại Công an xã Trung Hiệp (H.Vũng Liêm).

Vụ án hiếp dâm bé gái 12 tuổi đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.