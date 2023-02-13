Vĩnh Long: Bắt khẩn cấp nam thanh niên ‘dụ’ bạn gái nhí vào nhà nghỉ giở trò đồi bại

Xã hội 13/02/2023 14:57

Đối tượng 30 tuổi bị tố cáo với tội danh làm nhục bé gái dưới 16 tuổi, quen biết qua mạng xã hội.

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho biết, ngày 13-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Kha Minh (30 tuổi, quê Cà Mau, hiện đang sinh sống tại quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 1-2023, Minh sử dụng mạng xã hội nên quen biết và nảy sinh tình cảm với bé gái N.T.Y.N. (13 tuổi, ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Ngày 10-2, Minh điều khiển xe gắn máy từ TP.HCM đến Vĩnh Long hẹn gặp bé N.. Sau đó, Minh dụ dỗ và chở bé gái đến một phòng trọ trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để nghỉ.

Vĩnh Long: Bắt khẩn cấp nam thanh niên ‘dụ’ bạn gái nhí vào nhà nghỉ giở trò đồi bại - Ảnh 1
Đối tượng bị bắt. Ảnh: Thanh Niên

Tại đây, Minh đã ép và quan hệ tình dục với N.. Sau đó Minh chở bé gái về lại nhà ở huyện Mang Thít.

Cũng theo Báo Thanh Niên, sau khi N. về nhà, gia đình thấy em có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi và biết được sự việc liền đến cơ quan công an trình báo.

Hiện, vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi nêu trên đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Vĩnh Long không lâu trước đó cũng xảy ra vụ việc đau lòng này. Thông tin từ Thanh Niên cho hay, được bạn nhờ đưa bé gái 12 tuổi về nhà, nam thanh niên ở Vĩnh Long chở đến bãi cỏ thực hiện hành vi hiếp dâm.

 

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 8.10, sau khi đi tiệc sinh nhật cùng bạn, trên đường về nhà, em A. (12 tuổi) cùng bạn ghé vào một quán nước ở xã Trung Hiệp, H.Vũng Liêm thì gặp Dư.

Do có quen biết từ trước nên bạn của A. nhờ Dư chở A. về nhà. Khi A. lên xe, Dư không đưa về nhà mà chở đến bãi cỏ phía sau một căn nhà gần cầu Ruột Ngựa (H.Vũng Liêm) rồi hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Dư chở em A. về nhà và dặn mua thuốc tránh thai uống. Về đến nhà, A. kể cho người thân nghe. Người thân của A. sau đó đến trình báo vụ việc tại Công an xã Trung Hiệp (H.Vũng Liêm).

Vụ án hiếp dâm bé gái 12 tuổi đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự thật tày đình về tội ác của hai mẹ con ghi lô đề khiến người trúng tử vong thương tâm đằng sau một kế hoạch hoàn hảo

Sự thật tày đình về tội ác của hai mẹ con ghi lô đề khiến người trúng tử vong thương tâm đằng sau một kế hoạch hoàn hảo

Sau khi phi tang cứ ngỡ sẽ không ai biết được tội lỗi tày trời của mình, hai mẹ con ghi lồ đề đã phải trả giá.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi Vĩnh Long

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 25 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 27 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 34 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 35 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?