Tiết lộ mới nhất về thời hạn kiểm định của hai xe va chạm trong vụ TNGT nghiêm trọng ở Quảng Nam

Cụ thể, xe đầu kéo BS 92H - 004.33 (nền vàng) sản xuất năm 2021 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Công ty TNHH MTV VTĐB Chu Lai Trường Hải, có địa chỉ tại xã Tam Hiệp (H.Núi Thành, Quảng Nam ).

Theo Thanh Niên, chiều 14.2, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô khách 16 chỗ và xe container khiến 8 người tử vong, 13 người bị thương, đơn vị đã có báo cáo về thông số kỹ thuật và tình trạng kiểm định của các phương tiện trong vụ tai nạn.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 4.6.2021 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-01D (Quảng Nam), có hạn kiểm định đến hết ngày 3.6.2023.

Báo cáo về thông số kỹ thuật và tình trạng kiểm định của các phương tiện trong vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Rơ moóc (chở container) có BS 92R - 004.69 (nền trắng), sản xuất năm 2015 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Công ty TNHH MTV VTĐB Chu Lai Trường Hải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông 31 tấn.

Rơ moóc được kiểm định lần gần nhất ngày 13.10.2022 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 76-03D (Quảng Ngãi), có hạn kiểm định đến hết ngày 12.10.2023.

Trong khi đó, ô tô 16 chỗ BS (nền vàng) 76B - 006.60 nhãn hiệu Ford Transit, sản xuất năm 2014 tại Việt Nam.

Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Cao Văn Cường (địa chỉ tại P.Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Xe này số người cho phép chở (ngồi, kể cả người lái) 16 người.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 8.11.2022 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 76-01S (Quảng Ngãi), có hạn kiểm định đến hết ngày 7.5.2023.

Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ. Ảnh: Tổ quốc

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn nghiêm trọng, ô tô khách BS 76B - 006.60 có tất cả 21 người. Như vậy, ô tô 16 chỗ đã chở quá số người quy định 5 người ở thời điểm xảy ra tai nạn.

Hiện Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (76-01S, 76-03D) của tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để hỗ trợ giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Cũng theo Báo Tổ quốc, trước đó, khoảng 3h41' rạng sáng nay (14/2), tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Qảng Nam.

Thời điểm trên, ô tô khách 76B-006.60 chở theo nhiều người va chạm với ô tô đầu kéo 92H-004.33, 92R-004.69, do Trần Minh Nhật (SN 1982, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam) cầm lái chạy theo hướng cầu vượt Trường Hải - cảng Tam Hiệp.

Vụ va chạm khiến 8 người chết, trong đó 6 người chết tại chỗ. Ngoài ra, nhiều người khác bị thương hiện đang được cấp cứu. 2 ô tô hư hỏng nặng, ô tô khách bị lật ngửa.

Hiện trường xe va chạm nghiêm trọng. Ảnh: Dân Trí

Sáng 14/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục nhanh hậu quả vụ tai nạn kể trên.

Phó Thủ tướng phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức đoàn công tác của Ủy ban và các cơ quan thành viên liên quan, trực tiếp đến ngay hiện trường để phối hợp lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các nạn nhân.