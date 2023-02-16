Cha mẹ vụ nữ sinh lớp 7 mang thai có đáng trách?

Xã hội 16/02/2023 11:25

Mới đây, thông tin nữ sinh lớp 7 mang thai và tự sinh con trong nhà tắm nhưng không ai biết khiến nhiều người bất ngờ.

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, ngày 15/2, UBND huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) chính thức xác nhận tại địa phương có xảy ra vụ việc một nữ sinh lớp 7 trú tại địa bàn có thai và tự sinh con trong phòng tắm của gia đình.

Theo đó, nữ sinh T.T.M.C. (sinh năm 2010, trú tại xã An Bá) được xác định đã tự sinh con tại nhà vào rạng sáng 11/2. Em C. sinh con tại nhà tắm của gia đình, sau đó được người thân đưa đến Trung tâm y tế huyện Sơn Động để chăm sóc.

Em T.T.M.C. hiện theo học tại Trường THCS An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Động. Sau khi nắm được thông tin vụ việc, chính quyền đã giao Công an huyện Sơn Động phối hợp với UBND xã An Bá trao đổi thông tin với đại diện gia đình học sinh C..

Qua trao đổi, ông T.V.B. (bố đẻ của nữ sinh C.) xác nhận con gái ông mang thai và sinh con. Ông B. đồng thời cho biết con gái mình có quan hệ tình cảm với một thiếu niên tên N.V.M. (sinh năm 2006, người địa phương).

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Nữ sinh lớp 7 giấu gia đình chuyện mang thai và tự sinh em bé trong nhà tắm (ảnh minh họa)

Vụ việc sau đó được công an thụ lý theo thẩm quyền. UBND huyện Sơn Động đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ cho nữ sinh C. số tiền 3 triệu đồng.

Bài học giáo dục kiến thức giới tính, tình cảm cho học sinh 

Theo Báo Kinh tế đô thị, liên quan vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm ở Bắc Giang, luật sư cho biết, trường hợp thời điểm xâm hại, quan hệ, nạn nhân chưa đủ 13 tuổi kể cả có tự nguyện hay không đều cấu thành tội hiếp dâm trẻ em… Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Sơn Động, Hội LHPN xã An Bá đến thăm hỏi, tư vấn pháp luật cho gia đình và tặng quà cho cháu bé 2 triệu đồng; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để nắm bắt thông tin.

Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã có văn bản gửi sang Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị điều tra, làm rõ, nhanh chóng giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu bé và gia đình. Hiện cơ quan chức năng chưa làm việc trực tiếp được với cháu bé vì lý do sức khỏe.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trong vụ việc này điều đáng trách hơn hết là ở gia đình khi không giám sát, quan tâm đến con mình, nhất là khi cháu lại là con gái, tuổi còn nhỏ, bỏ đi mấy ngày cũng không được gia đình quan tâm, có biện pháp can thiệp về tâm lý, giáo dục cho cháu hiểu. Cháu bé có thai, đẻ con mà gia đình cũng không hề hay biết, hoặc nếu biết mà cố tình không báo cho nhà trường biết để có biện pháp bảo vệ cháu bé phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe của cháu.

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Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (ảnh Kinh tế đô thị)

Thời điểm cháu mang thai cũng rất nguy hiểm, những hoạt động thể chất mạnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của cả 2 mẹ con. Hiện tại, cháu mới sinh con xong về tâm sinh lý rất mẫn cảm, dễ bộc lộ cảm xúc tiêu cực, vì thế cũng cần được sự quan tâm chăm sóc của gia đình nhiều hơn. Không nên gây sức ép, chửi bới hay gây áp lực về những lỗi lầm của cháu.

Qua đây cũng là bài học cho gia đình về việc quản lý, giáo dục với trẻ vị thành niên. Chúng ta cần quan tâm, bảo ban, chăm sóc các cháu nhiều hơn. Có những biện pháp giáo dục, định hướng tâm lý cho cháu, khi cháu đến độ tuổi thay đổi về tâm sinh lý. Nhà trường, cộng đồng, xã hội, các cơ quan bảo vệ phụ nữ, trẻ em cần vào cuộc, có những biện pháp tích cực để bảo vệ cháu bé, cũng như có biện pháp tuyên truyền pháp luật, giáo dục nhận thức cho các học sinh về giới tình, tình cảm. Các học sinh cũng cần chuẩn bị cho mình hành trang, kiến thức về giới tính, tình cảm, sức khỏe để tự bảo vệ bản thân mình.

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