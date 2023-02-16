Hậu Giang: Cha dượng nhiều lần hiếp dâm con gái, gia đình sửng sốt tố giác công an

Xã hội 16/02/2023 16:31

Trước hành vi của gã cha dượng, gia đình đã trình báo công an xử lý vụ việc.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, ngày 16/2, Công an TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981, ngụ TP Ngã Bảy) để tiếp tục điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, tháng 6/2022, Tuấn kết hôn với chị N.D.K. và sống cùng với 2 con riêng của chị K. là cháu Đ. (SN 2011) và M. (SN 2015).

Ngày 24/1/2023 (nhằm ngày mùng 3 Tết), Tuấn và cháu Đ. ở nhà. Tại đây, Tuấn đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu Đ.

Cháu bé không đồng ý, xô Tuấn ra nhưng bất thành. Sau đó, Tuấn dặn cháu Đ. không được nói lại sự việc với người khác.

2 ngày sau, lợi dụng lúc chị K. chở cháu M. đi chơi, nhà chỉ còn lại 2 người, Tuấn tiếp tục giở trò đồi bại với cháu Đ.

Hậu Giang: Cha dượng nhiều lần hiếp dâm con gái, gia đình sửng sốt tố giác công an - Ảnh 1

Gã cha dượng đã có hành vi dâm ô với bé gái. Ảnh: Báo Giao Thông

Vụ việc sau đó được cháu Đ. kể lại cho bà ngoại và dì ruột biết. Gia đình đã đến cơ quan công an để tố giác hành vi của Tuấn.

Trước đó, theo Báo Thanh Niên, ngày 6.10, Công an tỉnh Bình Dương cũng tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trọng Hữu (33 tuổi, ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hữu nhiều lần giao cấu với con gái riêng của vợ.

Theo hồ sơ vụ án, cháu Đ.T.H.T. (9 tuổi, ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) là con của chị L.U.T và chồng cũ. Năm 2019, chị T. đăng ký kết hôn với Hữu và có 2 con chung.

Vào khoảng tháng 4.2021, chị T. và Hữu đưa bé T. cùng 2 con lên thuê phòng trọ ở P.Thuận Giao, TP.Thuận An (Bình Dương) để sinh sống.

Sáng 2.4.2021, cả nhà chị T. đến phòng trọ của anh ruột của Hữu chơi và nghỉ tại đây. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lợi dụng trong phòng trọ chỉ còn cháu T. nên Hữu nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu.

Sau đó, Hữu đã đưa cháu T. lên gác để giao cấu, khi Hữu đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì chị T. vô tình nhìn thấy và đã dùng điện thoại quay lại.

Thời điểm này, chị T. không tố cáo chồng. Đến lúc chứng kiến Hữu nhiều lần giao cấu với con mình, chị mới tố cáo và cung cấp đoạn clip Hữu giao cấu với con cho công an để làm bằng chứng. Kết quả chứng nhận thương tích, bé T. được xác định đã bị rách màng trinh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.

Ngày 5.10, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với gã cha dượng Nguyễn Trọng Hữu về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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