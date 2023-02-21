Đến Km 1010+300m trên QL1A thuộc thôn Tiên Xuân 1 (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) xe khách va chạm vào đuôi ô tô tải BKS 81C-156.90 do tài xế Trịnh Đức Thạnh (SN 1996, quê tỉnh Gia Lai) điều khiển đang đỗ sát bên phải đường.

Theo Báo Giao Thông, lúc 1h35 ngày 21/2, ô tô khách BKS 51B - 199.56 do ông Nguyễn Anh Tiên, (SN 1975, trú TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển lưu thông trên QL1A hướng Nam - Bắc.

Va chạm mạnh khiến 3 người tử vong và 16 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, đầu xe khách hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ vụn.

Xe khách hư hỏng nặng. Ảnh: Báo Giao Thông

Xe khách hư hỏng nặng sau tai nạn, hiện đã được đưa khỏi hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tai nạn

Theo Khu QLĐB III (Cục Đường bộ Việt Nam), đoạn tuyến xảy ra tai nạn do CIENCO5 BOT quản lý, đường có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, có dải phân cách cứng, hệ thống ATGT, đèn chiếu sáng đầy đủ.

Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Giao Thông

Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cho hay, có 2 nạn nhân trong vụ tai nạn bị thương nặng; trong đó, 1 người đã được đưa đi phẫu thuật. Các nạn nhân còn lại chỉ xây xát nhẹ.

Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Được biết, đoạn tuyến xảy ra tai nạn đầy đủ hệ thống ATGT

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thăm các nạn nhân bị TNGT tại bệnh viện

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, cú tông mạnh khiến đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe tải.

Phần đầu xe khách hư hỏng nặng, biến dạng, 3 người trên xe khách tử vong (2 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện), 17 hành khách khác được đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam cấp cứu, điều trị.

Hiện trường buổi sáng sau khi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Hùng - phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam, trong số 17 người được đưa vào đây có 3 ca nặng bị chấn thương cột sống, gan, một số người khác thì bị gãy xương, vết thương ở phần mềm.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường để cứu hộ, đưa những người bị thương ra khỏi xe đến bệnh viện.

Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Núi Thành, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Theo lời kể của người dân trong khu vực, khoảng 2h cùng ngày họ nghe tiếng động rất lớn, mọi người chạy ra đường thì nghe tiếng kêu cứu của các hành khách trên xe khách. Một số người dân phải lấy các vật dụng ra để phá cửa, đưa các nạn nhân trên xe ra ngoài.