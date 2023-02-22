Khi người dân đến đã thấy anh Q. tử vong, hiện trường xung quanh đổ sập, các mảng xi măng rơi vỡ khắp nơi.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, tối 21-2, lãnh đạo UBND huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) cho hay cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại 1 gia đình ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, khiến 1 người đàn ông tử vong.

Trước đó, vào hồi 16 giờ 50 ngày 21-2, tại nhà anh P.V.Q. (38 tuổi, trú tại thôn 6, xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên) bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Người dân trong thôn vội chạy đến thì thấy lán tạm nằm sát căn nhà chính của gia đình anh Q. bị đổ sập, mái pro ximăng vỡ bay khắp nơi. Ngay sau đó, người dân phát hiện anh Q. gục chết trong đống đổ nát.

Hiện trường vụ nổ khiến ông Q. tử vong. Ảnh: Người Lao Động

Theo lãnh đạo UBND xã Kỳ Sơn, thời gian xảy ra vụ nổ chỉ có mình anh Q. ở nhà. Căn nhà chính cũng những vật dụng khác không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Theo Báo Phapluatxahoi.kinhtedothi, ngay trong chiều tối 21/2, lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Được biết, thời gian xảy ra vụ nổ, căn nhà chỉ có mình anh Q. Ảnh: Phapluatxahoi.kinhtedothi

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là nạn nhân làm pháo tự chế gây nổ. Vụ việc đang được Công an huyện Thủy Nguyên điều tra làm rõ.

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