Hải Phòng: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong, thi thể vùi lấp trong đống đổ nát, mảng vỡ bay khắp nhà

Xã hội 22/02/2023 09:23

Khi người dân đến đã thấy anh Q. tử vong, hiện trường xung quanh đổ sập, các mảng xi măng rơi vỡ khắp nơi.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, tối 21-2, lãnh đạo UBND huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) cho hay cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại 1 gia đình ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, khiến 1 người đàn ông tử vong.

Trước đó, vào hồi 16 giờ 50 ngày 21-2, tại nhà anh P.V.Q. (38 tuổi, trú tại thôn 6, xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên) bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Người dân trong thôn vội chạy đến thì thấy lán tạm nằm sát căn nhà chính của gia đình anh Q. bị đổ sập, mái pro ximăng vỡ bay khắp nơi. Ngay sau đó, người dân phát hiện anh Q. gục chết trong đống đổ nát.

Hải Phòng: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong, thi thể vùi lấp trong đống đổ nát, mảng vỡ bay khắp nhà - Ảnh 1

Hiện trường vụ nổ khiến ông Q. tử vong. Ảnh: Người Lao Động

Theo lãnh đạo UBND xã Kỳ Sơn, thời gian xảy ra vụ nổ chỉ có mình anh Q. ở nhà. Căn nhà chính cũng những vật dụng khác không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Theo Báo Phapluatxahoi.kinhtedothi, ngay trong chiều tối 21/2, lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Hải Phòng: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong, thi thể vùi lấp trong đống đổ nát, mảng vỡ bay khắp nhà - Ảnh 2
Được biết, thời gian xảy ra vụ nổ, căn nhà chỉ có mình anh Q. Ảnh: Phapluatxahoi.kinhtedothi

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là nạn nhân làm pháo tự chế gây nổ. Vụ việc đang được Công an huyện Thủy Nguyên điều tra làm rõ.

Hai bà cháu thuật lại cảnh tượng kinh hoàng trên xe khách va chạm lúc ngủ: Mọi thứ hỗn loạn sau tiếng động lớn, nhiều người bị thương

Hai bà cháu thuật lại cảnh tượng kinh hoàng trên xe khách va chạm lúc ngủ: Mọi thứ hỗn loạn sau tiếng động lớn, nhiều người bị thương

Cú va chạm mạnh khi hành khách trên xe đang ngủ lúc rạng sáng 21/2 tại Quảng Nam khiến nhiều người bần thần. Bên cạnh đó, tiếng khóc và la hét của người gặp tai nạn khiến họ ám ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Phòng tai nạn vụ nổ

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 26 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?