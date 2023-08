Vụ vợ tố cáo gia đình chồng đuổi khỏi nhà sau 17 năm chung sống: Hé lộ bức thư nêu rõ 10 lý do buộc con dâu ra khỏi nhà

Nhất là trong vụ việc này, bà H. mẹ chồng con dâu 17 năm cũng đã gửi đơn đến chính quyền địa phương. Trong đơn, bà H. đã nêu rõ 10 lý do không cho phép chị A.T tiếp tục ở trong nhà.

Anh chị đã đồng thuận ly hôn từ 18.7.2022 sau đó chị thay đổi, không đồng ý nên anh T. đã phải đưa đơn kiện ly hôn đơn phương 28.7.2022, chị cũng không hợp tác.

Đúng ra tôi phải đuổi chị ra khỏi nhà của tôi từ thời gian đó nhưng tôi đã cho chị ở nhờ nhà tôi, tính đến nay đã hơn 7 tháng rồi và thậm chí tôi còn phải đi ở nhờ chỗ khác để tránh chạm mặt với chị", bà H. nêu trong đơn.

Đơn thư của bà H. Ảnh: VietNamNet

Bà H. đề nghị chị A.T không được lôi các cháu vào việc của người lớn và lấy cớ các cháu để vu khống gia đình bà. Trong đơn, bà H. cũng nêu có người ngỏ ý muỗn hỗ trợ chị A.T tiền thuê nhà nhưng chị không đồng ý.

"Chính vì những điều nêu trên, tôi yêu cầu chị ra khỏi nhà tôi trước thứ 5 ngày 16.2.2023. Tôi biết chị đã dọn gần hết đồ đạc ra ngoài, kể cả bát đũa và mọi thứ... tôi mong chị ra đi nhẹ nhàng, văn minh lịch sự, đảm bảo trật tự an toàn, an ninh tổ dân phố để tôi không phải nhờ chính quyền can thiệp", bà H. nêu trong đơn.

Trước đó, theo VietNamNet, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh và video người phụ nữ cho rằng mình và 2 con bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà.

Tài khoản Facebook A.T đã đăng tải câu chuyện mình và 2 con bị gia đình nhà chồng (ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đuổi khỏi nhà. Nội dung này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thái độ bất bình trước hành động kể trên.

3 mẹ con phải cầu cứu mạng xã hội. Ảnh: Thanh Niên

Được biết, giữa chị A.T. và gia đình đã có mâu thuẫn từ lâu. Hai vợ chồng đã ra tòa án ly hôn. "Đến cuối năm 2022 đã có bản án tòa sơ thẩm nhưng chị A.T. kháng cáo, hiện các hồ sơ đang được tòa thành phố phúc thẩm", UBND phường Tây Mỗ cho biết.

Trong bài đăng, chị A.T. nêu là người Đồng Tháp đi lấy chồng năm 2006 sống ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chị T. tố chồng ngoại tình, có người phụ nữ khác, chị biết nhưng chấp nhận bỏ qua mong có ngày chồng hồi tâm chuyển ý quay về.

"Nay anh ruồng bỏ vợ con đơn phương ly hôn với tôi để theo người phụ nữ khác”, người phụ nữ đăng tải.

Theo người phụ nữ này, gia đình nhà chồng lôi, đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng không có áo ấm, không giày dép giữa trời đông. Khi bị đuổi ra khỏi nhà, chị cũng không có tiền và giấy tờ tùy thân.

Chị T. cho biết, ngôi nhà 3 tầng được xây trong hôn nhân năm 2009, Ngôi nhà chị đã đóng góp tiền và công sức hiện nay nợ vay chưa trả nhưng giờ chị bị đuổi ra ngoài với 2 bàn tay trắng cùng 2 con và khoản nợ.

Trong đoạn clip chị A.T. chia sẻ, chị đang khóc lóc vì không vào được nhà, xung quanh có rất nhiều hàng xóm đứng vây quanh. Một đoạn clip khác cũng quay cảnh một bé gái đứng khóc trước cổng nhà. Người quay clip nói con phải vào nhà chuẩn bị bài vở để chiều đi học nhưng không được cho vào nhà.

Đến đêm 19/2, chị A.T. tiếp tục chia sẻ thêm những hình ảnh khi đang cùng 2 con ngồi tại ghế ở hành lang trụ sở công an và cho rằng không có nơi ở.