Người dân bất ngờ sau tiếng động mạnh phát hiện nam shipper đã tử vong.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, công an đang trích xuất camera để làm rõ vụ nam shipper tử vong ở làn ôtô trên đường Điện Biên Phủ.

10 giờ ngày 23-2, lực lượng chức năng vẫn đang phong toả hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Công an phong tỏa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Theo đó, hơn 9 giờ sáng cùng ngày, người dân sống trên đường Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh, đoạn cầu vượt Hàng Xanh) nghe tiếng động rất mạnh. Họ chạy tới thì thấy một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã tử vong ở làn ôtô trên tuyến đường này, cạnh đó là chiếc xe máy nên gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Cũng theo VOV giao thông, khi vừa qua khỏi cầu vượt Hàng Xanh (phường 15, quận Bình Thạnh) thì xảy ra tai nạn (chưa rõ có va chạm với xe khách hay không) khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV Giao thông

Tại hiện trường, thi thể và xe máy của nạn nhân đều nằm trên làn xe ô tô, sát dải phân cách giữa đường. Người nhân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, người đàn ông này mặc áo và đội mũ của 1 hãng shipper giao hàng.

Hiện công an quận Bình Thạnh và các đơn vị liên quan đang điều tra làm rõ vụ việc.

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