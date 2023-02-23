Chị L. cho rằng, Tòa án nhân dân huyện Hoàng Su Phì tuyên phạt bị cáo Triệu Tài Mềnh (đối tượng hiếp dâm chị L.) mức án 3 năm tù là quá nhẹ. Bên cạnh đó, chị rất bức xúc trước thái độ của Mềnh tại phiên tòa. Ngoài ra chị L. còn cho rằng, mức đền bù của bị cáo đối với chị quá thấp (14,9 triệu đồng).

Thông tin trên Báo Phụ Nữ Việt Nam cho hay, liên quan đến vụ việc nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm ở homestay Hoàng Su Phì bungalow (tỉnh Hà Giang), ngày 23/2, chị T.N.L. (bị hại trong vụ án) cho biết, chị đã làm đơn kháng cáo gửi lên Tòa án nhân dân huyện Hoàng Su Phì.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Hà Nội) - người bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho biết, sau khi kết thúc phiên tòa, ông và thân chủ đã thống nhất kháng cáo toàn bộ bản án.

"Chúng tôi cho rằng, Tòa xử như vậy chưa đủ sức răn đe với bị cáo Triệu Tài Mềnh", luật sư Nguyễn Anh Thơm cho hay.

Trước đó, ngày 21/2, Tòa án nhân dân huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Triệu Tạ Mềnh (32 tuổi, ở huyện Hoàng Su Phì) 3 năm tù về tội hiếp dâm.

Ngoài án tù, HĐXX buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho người bị hại với số tiền 14,9 triệu đồng.

Theo VietNamNet, Theo cáo trạng, Triệu Tài Mềnh khai, bản thân đã có vợ và hai con, làm lái xe ôm chở khách du lịch cho khu nghỉ dưỡng nơi chị T.N.L. bị hiếp dâm.

Cáo trạng thể hiện, vào tối 17/9/2022, do có họ hàng với chủ khu nghỉ dưỡng nên Triệu Tài Mềnh đã cùng ăn bữa tối tại đây. Trong bữa tối, nghi phạm có giao lưu và uống rượu cùng với nhóm của chị T.N.L. đến đêm mới kết thúc.

Vụ cô gái bị hiếp dâm. Ảnh: VietNamNet

Khi đó, T.N.L. quan sát thấy chị T.N.L. có biểu hiện say rượu, sau đó lễ tân khu du lịch phải đưa lên phòng nghỉ số 5 của khu nghỉ dưỡng.

Đến khoảng hơn 0h ngày 18/9/2022, thấy mọi người đã về phòng nghỉ, trong người có men rượu, Triệu Tài Mềnh nảy sinh ý định hiếp dâm, nên đã đến phòng chị T.N.L.

Thấy cửa phòng nghỉ chỉ khép hờ mà không khóa, Triệu Tài Mềnh mở cửa đi vào và gọi tên chị T.N.L. xem nạn nhân tỉnh hay thức. Không thấy chị T.N.L. trả lời, Mềnh đã thực hiện hành vi hiếp dâm.