Công an tỉnh Long An cho hay đang tiếp tục điều tra vụ việc và đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án.
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Theo thông tin từ Báo Dân Việt, trưa 24/2, Công an huyện Thạnh Hóa, Long An cho biết, đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa.
Nạn nhân là chị Tr.Th.Ng.Tr.g (44 tuổi, phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM; sinh sống tại xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa) bị sát hại, chôn ở bãi rác vừa được tìm thấy.
Theo chính quyền xã Tân Hiệp, chị Tr. lên vùng biên giới của xã mua đất để canh tác, sau đó cất nhà ở tại đây. Thời gian này, chị chung sống với một thanh niên quê Quảng Ngãi. Thanh niên này trước làm công trình xây dựng nhà yến cho một hộ dân tại địa phương. Sau đó, anh làm bảo vệ, dọn dẹp khu vực nhà nuôi chim yến.
Ngày 17/2, thấy chị Tr. khá lâu không về thăm người thân ở TP.HCM, gia đình tìm lên xã biên giới Tân Hiệp. Khi đến nhà không thấy ai, cùng thời điểm có một thanh niên bỏ chạy khỏi căn nhà và trốn biệt tăm.
Cũng theo Báo Giao Thông, nghi có chuyện chẳng lành, người thân trình báo Công an xã Tân Hiệp. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm liên tục 3 ngày, sau đó phát hiện nạn nhân đã tử vong chôn dưới bãi rác nằm sâu trong khu rừng tràm cách nhà nhiều cây số.
Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định thi thể chính là chị Trang, trên người có nhiều vết chấn thương, gần nơi chôn có 1 bao nilong, thùng caton dính máu đã khô... nên đủ cơ sở xác định nạn nhân bị giết.
Trưa 24/2, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An thông tin, đã bắt được nghi phạm ngày hôm qua (23/2) nhưng do trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp cụ thể nơi bắt và tên tuổi đối tượng.