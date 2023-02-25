Quảng Bình: Thương tâm lên núi chuẩn bị khai thác đá, nam công nhân trượt chân ngã tử vong

Xã hội 25/02/2023 10:29

Do quá trình leo lên núi đá trơn, cao, người công nhân không may trượt chân ngã xuống đất tử vong.

Thông tin từ Báo Công Luận, ngày 25/2, thông tin từ UBND xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) xác nhận một công nhân ở địa phương này không may gặp tai nạn lao động và tử vong thương tâm tại một mỏ đá trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Thông tin ban đầu cho biết, nam công nhân trèo lên lèn đá để chuẩn bị các bước cho việc khai thác đá tại mỏ đá của Nhà máy Xi măng Vạn Ninh (thuộc Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân) ở địa bàn xã Ngân Thủy (Lệ Thủy).

Tuy nhiên, do thời tiết ẩm, lèn đá trơn, anh đã bị trượt chân và rơi từ độ cao hơn 50 mét xuống bãi đá dưới chân núi và tử vong tại chỗ.

Quảng Bình: Thương tâm lên núi chuẩn bị khai thác đá, nam công nhân trượt chân ngã tử vong - Ảnh 1

 Mỏ đá nơi được xác định xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Báo Giao Thông

Cũng theo Báo Giao Thông, nạn nhân là anh N.V.H (51 tuổi, trú tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Được biết, sau khi được UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép khai thác đá, Nhà máy Xi măng Vạn Ninh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH 1369 (có trụ sở ở tỉnh Hải Dương) lập chi nhánh tại Quảng Bình để thực hiện hợp đồng khai thác đá phục vụ sản xuất xi măng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời vào cuộc để tiến hành các bước điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

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Từ khóa:   Quảng Bình công nhân ngã mỏm đá

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