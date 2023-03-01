Vụ nữ công nhân bị xe phân khối lớn tông gãy chân, ngã bất động rồi bỏ trốn: Yêu cầu lái xe ra trình diện

Xã hội 01/03/2023 19:35

Công an đang tích cực truy tìm đối tượng không làm chủ tốc độ, lao vào chị lao công đang dọn vệ sinh trên tuyến đường gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, vụ việc xảy ra khoảng từ 7h40 đến 7h55 sáng 1/3 trên đường gom Đại lộ Thăng Long, gầm cầu vượt tỉnh lộ 70, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một xe máy phân khối lớn chạy với tốc độ cao hướng Hòa Lạc - Hà Nội đã không làm chủ tốc độ lao thẳng vào chị lao công đang dọn vệ sinh trên tuyến đường.

Vụ va chạm mạnh làm chị lao công bị hất văng lên dải phân cách và nằm bất động. Đáng nói, sau khi gây tai nạn, lái xe đã không dừng lại mà "vít ga" bỏ chạy, hướng về phía nội thành.

Vụ nữ công nhân bị xe phân khối lớn tông gãy chân, ngã bất động rồi bỏ trốn: Yêu cầu lái xe ra trình diện - Ảnh 1

Hình ảnh chị lao công bị hất văng lên dải phân cách và nằm bất động. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Cũng theo Báo Pháp Luật, thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Tạ Thị Lệnh (sinh năm 1994, công nhân chi nhánh Urenco Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) bị gãy chân. Chị Lệnh là lao động chính trong gia đình, đang nuôi 3 con nhỏ. Hiện các cấp, các ngành đã vào cuộc chăm lo ban đầu cho chị Lệnh.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang phối hợp cùng công an các quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Thạch Thất… dọc tuyến Đại lộ Thăng Long truy tìm chiếc xe máy phân khối lớn gây tai nạn trên.

Cơ quan công an yêu cầu lái xe ra trình diện, đồng thời kêu gọi xe ô tô nào đi qua đoạn đường trên cung cấp camera để nhanh chóng truy tìm đối tượng gây ra vụ việc.

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