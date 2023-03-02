Thanh Hóa: Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng đến ngất đi rồi lại chườm đá cho tỉnh rồi đánh tiếp

Xã hội 02/03/2023 09:33

Đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị nhóm bạn đánh đến ngất đi, chườm đá, mua sữa cho uống để tỉnh, rồi đánh tiếp.

Thông tin từ Dân Việt cho hay, ngày 28/2, trao đổi với một lãnh đạo xã Quảng Đại, TP. Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, xã đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, xác minh thông tin nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở Quảng Đại bị học sinh trường khác đánh hội đồng lan truyền trên mạng xã hội.

"Hiện chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng công an đi xác minh vụ việc trên. Thông tin sơ bộ thì có 2 học sinh trường THCS Quảng Hùng (TP. Sầm Sơn) cùng 3 học sinh trường THCS Quảng Hải (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) tham gia đánh hội đồng 4 học sinh trường THCS Quảng Đại" - vị lãnh đạo xã Quảng Đại cho biết thêm.

Thanh Hóa: Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng đến ngất đi rồi lại chườm đá cho tỉnh rồi đánh tiếp - Ảnh 1
Ảnh cắt từ clip nữ sinh bị đánh. Ảnh: VietNamNet

Đáng nói, khi nạn nhân bị đánh có biểu hiện sưng phần mặt thì nhóm này cho chườm đá và "đợi khi hết đau sẽ đánh tiếp". Mặc cho nạn nhân đã van xin, nhóm nữ sinh này vẫn tiếp tục có nhiều hành động, lời lẽ xúc phạm nặng nề.

Được biết, nhóm nữ sinh này đang học tại nhiều trường trung học cơ sở khác nhau tại các xã Quảng Đại, Quảng Hùng, Quảng Hải tại các huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn.

Cũng theo Dân Trí, anh S. cha của N. bất ngờ nhận được thông báo từ người thân về các đoạn clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh con gái mình bị một nhóm bạn đánh đập.

"Lúc đó tôi mới biết con gái mình bị đánh. Khi xem các đoạn clip tôi như rụng rời tay chân, đau đến đứt ruột gan. Các nữ sinh nhốt con tôi tại nhà rồi thay nhau đánh. Gần 40 phút tại căn nhà, có lúc con tôi ngất, các nữ sinh này lại lấy đá chườm vào mặt cho tỉnh, rồi mua sữa cho uống, đợi con tôi tỉnh lại, đánh tiếp", anh S. kể lại.

Anh S. cho biết, vợ chồng anh sinh được 4 người con. Trong đó, nữ sinh N. là con út, N. rất ngoan ngoãn và không có quen biết gì với nhóm học sinh đã đánh hội đồng mình.

Theo anh S., từ khi biết sự việc con gái bị đánh hội đồng, vợ chồng anh rất buồn, không chợp được mắt. Mọi công việc trong gia đình đều gác lại để an ủi, động viên con sớm ổn định lại tinh thần.

"Mỗi lần xem lại clip, vợ tôi liên tục khóc. Làm người cha, tôi chưa bao giờ đánh con lấy một lần. Nay chứng kiến cảnh này, tôi rất đau lòng, mong rằng cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý nghiêm để răn đe các cháu. Bởi các cháu đang còn nhỏ, nếu để tình trạng này kéo dài sẽ rất nghiêm trọng", người cha nghẹn ngào nói.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 3 đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị đánh hội đồng.

Trong đó, có 2 đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng tại một bãi đất trống, một đoạn clip dài hơn 11 phút ghi lại cảnh nữ sinh bị đánh tại nhà riêng.

Nội dung các đoạn clip đều ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn liên tục túm tóc, đánh hội đồng, mặc cho nạn nhân quỳ gối, gào khóc, van xin thảm thiết. Điều đáng nói, sự việc diễn ra có sự chứng kiến của nhiều học sinh, nhưng không ai vào can ngăn, thậm chí còn có hành động cổ vũ, hò reo, đồng thời quay clip.

Thanh Hóa: Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng đến ngất đi rồi lại chườm đá cho tỉnh rồi đánh tiếp - Ảnh 2
Nữ sinh bị đánh tại nhà. Ảnh: Dân Việt

 

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động bạo lực của nhóm học sinh này.

Thông tin trên VietNamNet, cô Lê Thị Loan - nguyên Phó khoa Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục) thừa nhận, trong những năm gần đây số vụ bạo lực học đường ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp.

Đặc biệt số vụ bạo lực của học sinh nữ ngày càng tăng, để lại hậu quả nghiêm trọng, làm tổn thương cả về thể chất và tinh thần của các em.

Nói về nguyên nhân gây ra bạo lực học đường, cô Loan cho rằng: “Đa số những vụ việc như vậy là do mâu thuẫn của học sinh đã có từ trước nhưng không giải quyết được khiến các em tìm đến việc đánh nhau như cách giải quyết mâu thuẫn.

Vì thế, trách nhiệm của thầy, cô, nhà trường là không thể buông lỏng trong dạy và quản lý học sinh, nhất là giáo viên chủ nhiệm cần gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh.

Thậm chí phải sử dụng cán bộ lớp như “mật vụ nằm vùng” để nắm bắt tình hình học sinh, khi phát hiện thì xử lý dứt điểm. Nếu làm được thế, chắc chắn sẽ không có những vụ việc đau lòng như trên”.

 

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Từ khóa:   bạo lực học đường Thanh Hóa nữ sinh bị bạn đánh

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