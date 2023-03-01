Khi người dân đi ngang qua thì phát hiện người đàn ông đã nằm bất động, tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Thông tin từ Zing cho hay, Chiều 1/3, Công an quận 5, TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ một người đàn ông tử vong tại tòa nhà Thuận Kiều Plaza ở quận 5.

Trưa cùng ngày, khi đi qua khu vực tầng trệt tòa nhà Thuận Kiều Plaza, người dân thấy một nam giới nằm bất động. Theo những người phát hiện hiện sự việc, lúc đó, người đàn ông này đã tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Zing

Cũng theo Phụ Nữ Online, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai những người có liên quan để làm rõ sự việc.

Bước đầu, xác định nạn nhân là nam giới khoảng 40 - 45 tuổi. Thi thể người này đã được lực lượng chức năng đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Công an đề nghị ai biết thông tin về nạn nhân, liên hệ Công an quận 5 để hỗ trợ việc điều tra.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, cùng ngày, tại sân phía trước sảnh tòa nhà CT10A khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã xảy ra vụ việc thương tâm khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, người dân bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh, khi chạy ra sân phía trước sảnh tòa nhà CT10A, phát hiện 1 người đàn ông trung niên tử vong.

Theo người dân chứng kiến cho hay, người đàn ông lúc rơi xuống không mặc quần áo. Người dân quanh khu vực đã lấy chiếu che tạm thi thể nạn nhân đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa khu vực, liên hệ với người nhà nạn nhân. Bước đầu làm rõ, nạn nhân sinh sống tại tầng 19 của tòa nhà chung cư.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-mot-nguoi-an-ong-nam-bat-ong-tu-vong-o-tang-tret-toa-nha-chua-ro-nguyen-nhan-560819.html