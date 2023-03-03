Rúng động hung thủ sát hại vợ và bố mẹ vợ 23 nhát ở Hải Phòng: Do mâu thuẫn gia đình, đã ra đầu thú

Xã hội 03/03/2023 10:11

Biết không thể trốn thoát tội, hung thủ đã ra đầu thú và bước đầu có những khai nhận tại cơ quan công an.

Theo Thanh Niên, sau khi gây án, sáng 3.3, nghi phạm Hà Đình Hạ (40 tuổi, trú tại thôn 6, xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án mạng.

Bước đầu, Hạ khai nhận với cơ quan công an, do mâu thuẫn gia đình, 2 vợ chồng Hạ sống ly thân; người vợ bế con chung 3 tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đồng Hải, xã An Hưng, H.An Dương (TP.Hải Phòng) tạm lánh, trong thời gian chờ tòa thụ lý đơn xin ly hôn.

Đêm 2.3, Hạ mang theo dao tìm đến nhà bố mẹ vợ gây án, rồi bỏ trốn.

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định vợ Hạ là chị Vũ Thị Hạnh bị đâm tổng cộng 23 nhát, tử vong tại chỗ; ông Vũ Văn Hoan (bố chị Hạnh) bị đâm 1 nhát vào ổ bụng và bà Phan Thị Đan (mẹ chị Hạnh) bị 1 nhát đâm thấu ngực, đang được điều trị ở bệnh viện.

Rúng động hung thủ sát hại vợ và bố mẹ vợ 23 nhát ở Hải Phòng: Do mâu thuẫn gia đình, đã ra đầu thú - Ảnh 1

Hiện trường xảy ra án mạng là căn nhà của bố mẹ vợ Hà Đình Hạ tại xã An Hưng, H.An Dương (TP.Hải Phòng). Ảnh: Thanh Niên

Hạ là lao động tự do, có 1 tiền án, từng có 1 đời vợ và 3 con riêng. Sau khi kết hôn với chị Hạnh, 2 người có với nhau 1 con chung 3 tuổi.

Trước đó, theo VTC News, tối 2/3, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng do người đàn ông ra tay sát hại vợ rồi chém bố mẹ vợ trọng thương ở xã An Hưng (An Dương).

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 2/3, tại nhà ông Nguyễn Văn Hoan (SN 1962, trú tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), con rể ông Hoan là Hà Văn Hạ (SN 1983, trú tại xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) dùng dao đâm vợ là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1990), ông Hoan và bà Phạm Thị Đan (SN 1963, vợ ông Hoan).

3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, tuy nhiên chị Hạnh đã không qua khỏi. Vợ chồng ông Hoan đang được cấp cứu tích cực. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn, các lực lượng chức năng đang vào cuộc truy bắt nghi phạm.

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