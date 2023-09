Công an đã tìm thấy con dao gây án được đối tượng phi tang dưới hồ đá làng Đại học (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và một số tang vật liên quan vụ án.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 5-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) vì liên quan cái chết của bà Trần Thị Thanh Huyền (48 tuổi, quê TP Đà Nẵng), tạm trú tại tổ 9, khu phố 3, phường An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bước đầu công an xác định bà Huyền đến phường An Hòa thuê nhà của một người dân ở ven đường quốc lộ 51 thuộc tổ 9 để mở quán bán nước mía. Nạn nhân có quan hệ tình cảm với ông T. (44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và sống chung.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông T. đi làm về thì phát hiện cửa bên ngoài bị khóa, gọi điện thoại không liên lạc được với bà Huyền, qua nhà chủ cho thuê trọ hỏi thăm và chủ cho thuê trọ gọi cũng không liên lạc được. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, ông T. dùng kìm cộng lực cắt dây xích khóa cổng và khóa cửa bên trong vào kiểm tra tá hóa phát hiện bạn gái chết trên giường và đã trình báo cơ quan công an.

Con dao gây án mà Nghĩa tấn công nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện nạn nhân bị trói hai tay phía trước bằng dây dù, dái tai có vết rách, bị 2 vết thương do dao nhọn gây ra trên cơ thể, không mặc quần, áo bị xộc xệch. Qua thu thập lời khai ban đầu của các nhân chứng, người liên quan xác định bà Huyền bị mất 2 điện thoại di động và 1 đôi bông tai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã khoanh vùng được đối tượng và tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa khi người này đang ở công viên Quảng trường Sáng tạo thuộc phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Qua đấu tranh ban đầu, Nghĩa khai nhận từng mua dâm nên có quen biết nạn nhân. Sau khi quen biết, bà Huyền đã hỏi mượn tiền và được Nghĩa cho mượn 20 triệu đồng. Gần đây, Nghĩa đòi tiền nhiều lần nhưng bà Huyền nên nảy sinh ý định ra tay sát hại bà Huyền vào trưa 1-3.

Theo lời khai của Nghĩa, bà Huyền nói không có tiền trả và bảo Nghĩa vào nhà. Lợi dụng lúc nạn nhân đang nằm úp mặt xuống giường, Nghĩa sát hại nạn nhân, cướp tài sản rồi lấy 2 ổ khóa khóa cửa lại trước khi rời đi.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, lấy lời khai của Nghĩa. Ảnh: Zing

Trước đó, theo Zing, ngày 1/3, Nghĩa chuẩn bị con dao, khẩu súng K59, đoạn dây dù màu xanh lá cây được đựng trong cái túi đeo bằng da. Đến khoảng 11h cùng ngày, Nghĩa rủ Phan Văn Trung (23 tuổi, quê An Giang) cùng xuống Đồng Nai để đòi tiền bà H., nếu không được thì sẽ lấy xe máy của chị H.

Hơn một giờ sau, Nghĩa chạy xe máy chở Trung đến gần quán nước bà H., sau đó Nghĩa thả Trung xuống và nói người này ngồi uống cà phê đợi mình. Riêng nghi phạm đến gặp nạn nhân. Thời điểm này, bà H. đang ở nhà một mình.

Nghĩa đòi nợ, nhưng bà H. không có tiền trả nên nói nghi phạm vào nhà để quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ, Nghĩa dùng dao đâm một nhát vào người nạn nhân. Thấy bà H. la lớn, giãy giụa, người này dùng dây dù trói 2 tay nạn nhân rồi đâm thêm một nhát vào người nạn nhân.

Theo cảnh sát, sau khi sát hại bà H., Nghĩa lấy 2 cái điện thoại của nạn nhân cùng 2 đôi bông tai rồi khóa cửa rồi rời đi. Sau đó, Nghĩa ghé đón Trung rồi chở đi mua mồi, sau đó về quán cà phê gần chợ Thủ Đức, TP.HCM, để nhậu.

Sau khi nhậu xong, Nghĩa đến một hồ nước để đốt bộ đồ đã mặc khi gây án, đồng thời vứt con dao và khẩu súng xuống nước để phi tang.

Sau 24 giờ điều tra, trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa phát hiện Nghĩa và Trung đang ở công viên quảng trường Sáng Tạo, ở phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nên bắt giữ, đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nghĩa về tội Giết người, Cướp tài sản, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu làm rõ hành vi liên quan của Trung để xử lý theo quy định.