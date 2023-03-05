Tiền Giang: Mâu thuẫn gia đình, vợ nộp đơn ly hôn bị chồng chích điện phát nổ

Xã hội 05/03/2023 15:05

Lợi dụng lúc vợ đang ngủ, đối tượng lẻn vào phòng dùng dây điện cắm vào ổ điện rồi chích vào chân vợ, gây tiếng nổ.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Văn Tú (SN 1985; ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa Tú và vợ thường xảy ra mâu thuẫn. Vợ Tú gửi đơn đến TAND huyện Tân Phước xin ly hôn và về sinh sống tại nhà cha mẹ ruột ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Tiền Giang: Mâu thuẫn gia đình, vợ nộp đơn ly hôn bị chồng chích điện phát nổ - Ảnh 1

Công an lấy lời khai đối tượng dùng điện chích vợ do ghen tuông. Ảnh: Tuổi Trẻ

Rạng sáng 17-2, Tú đem theo 1 đoạn dây điện (có chuôi cắm 1 đầu, đầu còn lại dây trần), 2 dao, 1 bút thử điện đến nhà cha mẹ vợ. Tú lẻn vào phòng vợ đang ngủ, dùng dây điện cắm vào ổ điện rồi chích vào chân vợ, gây tiếng nổ.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, chị T. bị điện giật bỏng chân nên tri hô, Tú để lại đồ vật tại hiện trường, bỏ chạy và bị bắt giữ sau đó.

Chị T. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy điều trị. Qua giám định, tỉ lệ thương tích của nạn nhân là 2%

Tại cơ quan điều tra, Tú thừa nhận hành vi phạm tội và giải thích rằng chỉ hù dọa để chị T. sợ mà quay về với mình.

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