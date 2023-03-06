Hà Tĩnh: Bắt giữ thầy giáo để điều tra hành vi sàm sỡ học sinh lớp 5

Người thân của nữ sinh này cho hay hằng tuần, cháu Y. học thêm 2 buổi tại nhà thầy T. ở thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà.

Cụ thể, thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, chiều 5-3, Công an huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh ), đã tạm giữ ông Đ.M.T (SN 1970, công tác tại Trường Tiểu học Thụ Lộc, huyện Lộc Hà) để xác minh, làm rõ hành vi sàm sỡ đối với em H.Y ( học sinh lớp 5 ) theo đơn thư tố cáo của phụ huynh.

Nghĩ có việc không hay, vì mọi khoản nộp tiền của em Y. gia đình đã hoàn thành. Gia đình đã cố gắng động viên và gặng hỏi, thì mới tá hỏa khi em Y. cho hay cách đây 2 tuần trong lúc đi học thêm tại nhà thầy T., em đã được thầy đưa vào nhà bếp rồi ôm hôn, sờ vào người và những vùng nhạy cảm.

Thời gian gần đây, tâm lý của nữ sinh này hoảng loạn và thường sợ hãi, trong lúc ngủ hay giật mình và đặc biệt là em Y. không dám đi học thêm tại nhà thầy T. nữa.

Quá bức xúc trước hành động trên của thầy T., gia đình nữ sinh đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.

Lâu nay, cứ mỗi tuần 2 buổi, cháu H.Y (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thụ Lộc) cùng các bạn trong lớp đến học thêm tại nhà thầy Đ.M.T (SN 1970, giáo viên chủ nhiệm của mình) ở thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tâm lý của cháu H.Y. có phần sợ hãi, hoảng loạn, khi ngủ thường hay giật mình, không dám đi học thêm tại nhà thầy T. nữa. Ban đầu gia đình nghĩ là thiếu tiền học thêm nên con ái ngại, thế nhưng khi đã nộp đầy đủ rồi H.Y vẫn không chịu đi học.

Cơ quan công an đã tạm giữ thầy giáo để điều tra theo quy định. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo VietNamNet vào trưa ngày 5/3/2023, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thụ Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) Phạm Hùng cho biết, nhà trường nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh và đã làm việc với thầy T. Tuy nhiên, thầy T. không thừa nhận hành vi sàm sỡ học sinh mà nói rằng quá trình dạy học có thân thiện với các cháu.

“Gia đình phản ánh vào tối thứ 5, sau đó nhà trường làm việc với thầy T. Đến đầu giờ chiều thứ 6 ngày 3/3/2023, công an đến trường làm việc rồi dẫn thầy T. đi”, vị hiệu trưởng thông tin.

Cũng vào chiều ngày 3/3/2023, Công an huyện Lộc Hà cùng các lực lượng liên quan đã tiến hành khám xét ngôi nhà, nơi thầy T. tổ chức dạy thêm rồi xảy ra vụ việc.

Được biết, vợ thầy T. đang kinh doanh buôn bán ở xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh). Bình thường thầy T. về với vợ, khi có buổi dạy thêm thì thầy ở lại ngôi nhà này