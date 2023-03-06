Nhân chứng kể lại giây phút tử thần 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong trên đường đến trường: Tiếng va chạm lớn, con liên tục kêu tên bố mẹ

Xã hội 06/03/2023 14:53

Chứng kiến cảnh tượng vụ tai nạn xảy ra, một số người dân ở gần hiện trường không khỏi run lẩy bẩy, ám ảnh với tiếng gọi cha mẹ của đứa trẻ.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, rất đông người dân tập trung tại hiện trường vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong trên đường tới trường vào sáng cùng ngày.

Nhà ở gần hiện trường, ông Đinh Bạt Kính (SN 1966, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

“Đang ngồi uống nước, nghe tiếng rầm lớn. Tôi chạy ra chứng kiến hiện trường mà chân tay run lẩy bẩy. Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, 4 mẹ con nằm một chỗ”, ông Kính chia sẻ.

Nhân chứng kể lại giây phút tử thần 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong trên đường đến trường: Tiếng va chạm lớn, con liên tục kêu tên bố mẹ - Ảnh 1

Xe máy chở 4 người bị cuốn vào gầm xe tải. Ảnh: VietNamNet

Theo ông Kính, lúc 4 người nằm một chỗ, ông nghe tiếng kêu của một đứa nhỏ.

“Lại gần kiểm tra thì người phụ nữ và 2 đứa nhỏ đã tử vong, cơ thể của những người này biến dạng. Chỉ có duy nhất 1 đứa bé còn sống, cháu liên tục kêu tên bố mẹ. Nghe mà đau xót”, ông Kính kể.

Đứa trẻ duy nhất sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng sau đó được ông Kính cùng những người dân gần đó đưa đi cấp cứu.

Một người dân cho biết, rất nhiều lần phản ánh tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy qua khu vực dân cư nhưng vẫn chưa được xử lý thoả đáng.

“Trước Tết, tôi đã phản ánh thông tin đến Thanh tra giao thông tỉnh; Phòng môi trường huyện nhưng được trả lời thuộc thẩm quyền của Đội CSGT huyện Hưng Nguyên giải quyết. Tiếp tục phán ánh tới Đội CSGT huyện, họ ghi nhận thông tin, báo cáo lên cấp trên nhưng hiện vẫn chưa có ai giải quyết”, người này thông tin thêm.

Nhân chứng kể lại giây phút tử thần 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong trên đường đến trường: Tiếng va chạm lớn, con liên tục kêu tên bố mẹ - Ảnh 2
 

 

Nhân chứng kể lại giây phút tử thần 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong trên đường đến trường: Tiếng va chạm lớn, con liên tục kêu tên bố mẹ - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM trước đó, một vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào sáng 6-3, trên tỉnh lộ 542 thuộc địa phận xóm Mùi Hạ Hưng, xã hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An giữa ô tô tải và xe máy.

Vào thời điểm nêu trên, một phụ nữ điều khiển xe máy biển số 37N1-567.04 chở ba con nhỏ đến trường thì va chạm với ô tô tải chở đất 14C-201.03.

Cú tông mạnh khiến ô tô tải cuốn xe máy xuống gầm, ba người tử vong tại chỗ, một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo ông Nguyễn Bá Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Trung, cả bốn nạn nhân đều là người trong một gia đình. Ba người tử vong gồm mẹ và hai con nhỏ.

Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.

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Từ khóa:   Nghệ An tai nạn giao thông 3 mẹ con

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