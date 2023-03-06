Khi xảy ra tranh cãi, dẫn đến xung đột, đối tượng đã vào bếp lấy dao chém hàng xóm tử vong tại chỗ.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, Chiều 5-3, thông tin từ Công an TP Lai Châu cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đèo Ngọc Vinh (SN 1978, trú tại tổ 8, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 4-3, Công an TP Lai Châu nhận được tin báo của người dân, tại tổ 8, phường Đoàn Kết, xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định anh L.X.B. (SN 1988, trú tại tổ 8, phường Đoàn Kết) bị chém vào vùng cổ dẫn tới tử vong. Khám nghiệm, lực lượng điều tra thu được hung khí là con dao nhọn dài 49,5 cm.

Tại cơ quan công an bước đầu, Đèo Ngọc Vinh khai nhận do có mâu thuẫn về việc tranh chấp đất đai từ năm 2021 nên khoảng 16 giờ ngày 4-3, hai bên xảy ra tranh cãi, dẫn đến xung đột. Đèo Ngọc Vinh đã vào bếp của gia đình lấy con dao chém vào vùng cổ khiến anh L.X.B. tử vong.

Đèo Ngọc Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, qua khám nghiệm xác định nạn nhân là anh Lý Xuân Bình (sinh năm 1988 trú tại tổ 8, phường Đoàn Kết) bị chém vào vùng cổ phía sau gáy, tử vong ngay tại hiện trường.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra cũng thu được hung khí là 1 con dao nhọn dài 49,5 cm.

Hung khí là 1 con dao nhọn dài 49,5 cm thu được trong vụ án. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Sau khi gây án đối tượng Đèo Ngọc Vinh đã được cơ quan công an vận động ra đầu thú. Đèo Ngọc Vinh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và bày tỏ ân hận. Chỉ vì không giải quyết được mâu thuẫn hàng xóm tồn tại từ lâu nên đã thiếu kiềm chế trở thành tội phạm giết người.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đèo Ngọc Vinh để tiếp tục được điều tra làm rõ vụ án.

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