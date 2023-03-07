Vụ bé lớp 1 bị mẹ kế hành hạ với hơn 20 vết bầm tím trên người: Địa phương chỉ đạo ‘nóng’

Xã hội 07/03/2023 12:14

Địa phương đã yêu cầu các ngành chức năng triển khai biện pháp bảo vệ, đảm bảo an toàn cho bé trai bị mẹ kế bạo hành với nhiều vết đánh liên tiếp.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi các ngành chức năng về việc có giải pháp bảo vệ trẻ bị mẹ kế bạo hành ở xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Cà Mau chỉ đạo UBND huyện Trần Văn Thời khẩn trương triển khai các giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ, giải quyết dứt điểm không để vụ việc phát sinh. Đặc biệt, phải đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian xử lý vụ việc và phải xử lý nghiêm vụ việc. Sau đó, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Vụ bé lớp 1 bị mẹ kế hành hạ với hơn 20 vết bầm tím trên người: Địa phương chỉ đạo ‘nóng’ - Ảnh 1
Bé trai bị mẹ kế đánh. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin từ Phụ Nữ Online trước đó, ngày 22/2, giáo viên Trường tiểu học 2 Lợi An phát hiện em L.M.T. đang học lớp 1 có nhiều biểu hiện bất thường. Sau đó, giáo viên kiểm tra thì phát hiện trên cơ thể em có nhiều vết bầm tím do bị đánh.

Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt tại nhà mẹ kế em T. là bà H.M.N. (ngụ xã Lợi An) để xác minh vụ việc.

Tại đây, bà N. cho hay trước đó T. đã lấy trộm 20.000 đồng của cha bà. Trong lúc nóng giận, người phụ nữ này đã dùng nhánh tre đánh con riêng của chồng để lại hơn 20 vết đánh bầm tím trên cơ thể…

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Từ khóa:   Cà Mau bạo hành mẹ đánh con

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