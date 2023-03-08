Rúng động người phụ nữ bị tạt axit thương tâm tại Bình Dương: Lòng hận thù tàn nhẫn và cuộc trốn chạy của kẻ thủ ác

Xã hội 08/03/2023 10:38

Nghi ngờ mình và bạn gái bị người phụ nữ bêu xấu, đối tượng đã ra tay dã man gây nên tội ác tột cùng.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, ngày 26-2, Công an TP Dĩ An tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy xét đối tượng chặn đường tạt chất lỏng nghi là axit làm một phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ tối 25-2, người phụ nữ tên Ly (37 tuổi, quê Nghệ An) sau khi bán thịt heo ở chợ xong thì chạy xe máy về nhà.

Khi đang lưu thông trên đường Vũng Việt, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An thì bất ngờ chị Ly bị một người đàn ông đi xe máy chặn đường rồi tạt ca dung dịch chất lỏng nghi là axit lên người làm chị Ly bị bỏng nặng.

Rúng động người phụ nữ bị tạt axit thương tâm tại Bình Dương: Lòng hận thù tàn nhẫn và cuộc trốn chạy của kẻ thủ ác - Ảnh 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Nạn nhân kêu cứu, được người dân nhanh chóng sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong toả hiện trường, trích xuất camera để điều tra.

Cũng theo Báo Công an nhân dân, qua trích xuất các camera an ninh tại hiện trường và các tuyến đường hung thủ di chuyển cho thấy, kẻ tạt axit chị L. đi loại xe Exciter màu trắng, đỏ chạy ngược chiều với nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng trẽ trái về hướng đường Đoàn Thị Kia rồi rẽ phải theo đường ĐT743 hướng về ngã ba Đông Tân.

Ngoài ra, camera còn ghi lại hình ảnh, trên đường tẩu thoát, đối tượng còn dừng lại để cởi bỏ áo khoác và quay lại hiện trường để nghe ngóng tình hình.

Một người bạn của chị L. cho hay, cách thời điểm gây án khoảng 4 tháng, chị L. có mâu thuẫn với một người phụ nữ tên X., quê ở Đồng Tháp. X. mua thịt heo và nợ của chị L. 6 triệu đồng nhưng không trả. Khi chị L. đòi nợ thì có xảy ra mâu thuẫn với X. cùng bạn trai của X. tên là Ân. Nhưng sau đó X. và Ân bỏ đi đâu không rõ.

Rúng động người phụ nữ bị tạt axit thương tâm tại Bình Dương: Lòng hận thù tàn nhẫn và cuộc trốn chạy của kẻ thủ ác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm chị L. bị nạn thì X. đang sinh sống ở quê. Từ các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, cơ quan Công an đã xác định chính n là nghi can gây ra vụ án này. Sáng 4/3/2023, phát hiện Ân đang lẩn trốn ở TP Nha Trang (Khánh Hoà), Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Cục CSHS (Bộ Công an) và Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) bắt giữ Ân.

Tại cơ quan Công an, n thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân tạt axit chị L. là do lòng thù hận của y đối với chị L. vì chị L. có lời lẽ xúc phạm y và bạn gái. Y đã nghi ngờ chính chị L. đăng hình ảnh “nhạy cảm” của n và chị X. trên mạng xã hội Facebook nên ôm hận trong lòng và quyết tâm sẽ trả thù chị L.  

Để thực hiện ý định, Ân lên mạng mua axit cất sẵn trong nhà rồi chờ thời điểm thuận lợi để gây án. “Sau khi gây án tôi quay về nhà ở quận 12 được ít phút rồi chạy xuống cửa khẩu Tho Mo (tỉnh Long An) để tìm cách trốn qua Campuchia. Tuy nhiên do Bộ đội Biên phòng cửa khẩu phát hiện nên tôi không vượt biên được. Tôi bắt xe quay về nơi tạm trú của vợ cũ tại phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An (Bình Dương) để thăm con và nói với vợ cũ muốn đi tìm việc làm. Nghe vậy vợ tôi liên hệ với một người bạn để xin việc cho tôi ở TP Nha Trang, Khánh Hòa. Tôi bắt xe khách đến TP Nha Trang thuê nhà trọ cho đến lúc bị bắt”- Ân khai.

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