Thông tin mới vụ người mẹ dìm chết hai con nhỏ ở Nam Định: Nghi do bị trầm cảm

Xã hội 09/03/2023 09:07

Người mẹ dìm chết hai con nhỏ gây rúng động mạng xã hội nghi do bị trầm cảm.

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 9-3, ông Trần Ánh Dương - chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn - xác nhận tại địa bàn mới xảy ra vụ việc người mẹ dìm chết hai con nhỏ vào ngày 8-3, gây rúng động dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8-3, chị Vũ Thị Ng. (32 tuổi, trú tại xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) xin phép gia đình chở hai con gái (5 tuổi và 2 tuổi) đi chơi bằng xe máy.

Đến khoảng 10h cùng ngày, sau khi đi qua cầu phao Ninh Cường đến huyện Nghĩa Hưng (tại khu vực sông Ninh Cơ, thuộc địa bàn giáp ranh giữa thị trấn Liễu Đề và xã Nghĩa Sơn) người mẹ này để xe trên đê sông, dẫn hai con xuống sông rồi dìm xuống nước.

Thời điểm xảy ra sự việc có người dân đi qua phát hiện nên đã hô hoán mọi người chạy đến đưa hai cháu bé lên bờ, thực hiện các biện pháp sơ cứu và đưa nạn nhân đến Trạm y tế xã Nghĩa Sơn để cấp cứu nhưng cả hai cháu bé đã chết.

Thông tin mới vụ người mẹ dìm chết hai con nhỏ ở Nam Định: Nghi do bị trầm cảm - Ảnh 1

Thông tin ban đầu cho biết, 2 nạn nhân là bé gái (sinh năm 2018 và 2021). Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi xảy ra sự việc, đến khoảng 17h ngày 8-3, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Vũ Thị Ng. để điều tra. Thi thể hai bé gái xấu số cũng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y.

"Thời điểm đưa người phụ nữ này về Công an xã Nghĩa Sơn thì người này cho biết từng là giáo viên dạy ở một trường tiểu học, mới nghỉ dạy từ cuối năm 2022. Tôi hỏi tại sao lại dìm chết con thì cô ấy nói sợ sau này chúng lớn lên sẽ dính vào tệ nạn xã hội" - ông Dương cho biết thêm.

Theo gia đình, chị Ng. vốn là giáo viên dạy môn tin học tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Trực Ninh. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, chị Ng. có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm nên đã xin nghỉ dạy học để ở nhà chữa bệnh.

Ngày 8-3, vì thấy biểu hiện bệnh của chị Ng. những ngày gần đây có dấu hiệu thuyên giảm nên gia đình mới đồng ý cho chị này đưa con đi chơi nhưng không ngờ xảy ra sự việc đau lòng trên.

Trước đó Báo Giáo dục thời đại cũng thông tin, vào khoảng 10 giờ sáng 8/3 người dân xã Nghĩa Sơn phát hiện một người phụ nữ đang dìm 2 bé gái xuống sông Ninh Cơ.

Người dân lập tức lao vào cứu, nhưng người phụ nữ này nói “tôi đã dìm chết 2 đứa con tôi rồi”. Người dân hô hoán đưa 2 cháu nhỏ đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng 2 cháu đã tử vong trước đó.

Thông tin ban đầu cho biết, 2 nạn nhân là bé gái (sinh năm 2018 và 2021).

Nhận được tin báo, chính quyền và công an xã Nghĩa Sơn đã đến hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở. Tại đây, người phụ nữ khai quê ở xã Trực Thái (Trực Ninh). Sau đó, chính quyền liên hệ với Công an huyện Trực Ninh và Công an tỉnh Nam Định.

Ngay sau đó, một số tin đồn cho rằng, vì chồng của người phụ nữ này ngoại tình nên trong lúc phẫn uất đã gây ra thảm án nói trên.

“Tôi hỏi và được biết, người phụ nữ này từng là giáo viên dạy tiểu học, mới nghỉ dạy từ cuối năm 2022, có chồng làm ở công ty viễn thông. Tôi hỏi tại sao lại dìm chết con? Cô ấy nói sợ sau này chúng nó lớn lên sẽ dây đến tệ nạn xã hội”, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn cho hay.

Ông Trần Ánh Dương cho biết thêm, hiện Công an tỉnh Nam Định đã đưa người phụ nữ này về trụ sở và điều tra, xác minh làm rõ.

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