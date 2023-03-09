Vụ bé trai 17 tháng tuổi bị hai ‘ác mẫu’ sát hại: Hành trình phá án từ một cuộc điện thoại và những tình tiết tin tưởng đến tuyệt đối

Xã hội 09/03/2023 10:39

Những tình tiết phá án trong vụ việc hai bảo mẫu tại Hà Nội đã sát hại bé trai 17 tháng tuổi khiến ai nấy không khỏi xót thương cho con.

Theo thông tin từ antg.cand, ai cũng nghĩ rằng bé Đ mất là do bị ngã, do số cháu đoản mệnh, ngay chính bố mẹ cháu cũng nghĩ như thế. Nhờ sự nhạy cảm, bản lĩnh nghề nghiệp của Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín, hành vi của hai "ác mẫu" đã bị hé lộ.

Theo đó, chiều ngày 1/3/2023, Đại tá Nguyễn Tiến Tần gọi điện cho một đồng chí công an viên (đã nghỉ hưu) vì trước đó hai người có cuộc hẹn ăn tối. Nhưng đồng chí công an viên bảo rằng nhà anh hôm nay có việc nên hoãn vì có đứa cháu trong họ bị ngã, gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự. Anh Tần thấy vụ việc có những điểm lạ liền hỏi chi tiết. Khi nghe đồng chí công an viên kể lại, cháu bị ngã ở lớp mầm non, tại một điểm trông giữ trẻ tự phát, sự nhạy cảm nghề nghiệp khiến anh lập tức gọi điện chỉ đạo công an xã xác minh vụ việc, đồng thời chỉ đạo anh em hình sự vào bệnh viện để tiếp cận hồ sơ bệnh án.

Khi nhìn thấy bản ảnh hai bên thái dương đều tím bầm, bé bị phù nề hai bên má, xuất huyết não bán cầu trái thì kinh nghiệm dày dạn của một người lính trưởng thành từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội mách bảo, đây là một vụ án chứ không phải tai nạn bình thường. Ngay lập tức anh báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và trực tiếp chỉ đạo anh em một mặt túc trực ở nhà bé, để thuyết phục động viên gia đình đồng ý pháp y, một mặt điều lực lượng đưa hai "cô giáo" trông trẻ lên trụ sở Công an huyện để xác minh.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi bị hai ‘ác mẫu’ sát hại: Hành trình phá án từ một cuộc điện thoại và những tình tiết tin tưởng đến tuyệt đối - Ảnh 1
Cơ sở hoạt động 'chui', từng bị phạt nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Ảnh: Kinh tế đô thị 

Cũng theo VietNamNet, ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận tin báo cháu P.T.Đ (SN 2021, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) đi học mẫu giáo bị ngã, chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi nên triệu tập 2 đối tượng Lành và An.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng hơn 1 tuần, cháu Đ. được gia đình gửi đến cơ sở trông giữ trẻ. Ngay từ ngày đầu gửi đến, cháu bé quấy khóc nên Lành và An đã thực hiện hành vi bạo hành một cách nhẫn tâm.

Theo đó, ngày 23/2, hai đối tượng đưa các cháu vào một phòng để hướng dẫn chơi, nhưng cháu Đ. vẫn ngồi khóc. Đến khoảng 9h cùng ngày, do cháu Đ. tiếp tục khóc và chạy ra ngoài cửa lớp đứng. Thấy vậy, Lành bực tức chạy theo dùng 2 tay bế xốc hai nách và ném đập đầu cháu Đ xuống nền nhà có dải thảm; Lành xông vào dùng tay tát vào mặt cháu Đ còn An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm lên đầu của cháu Đ. Đến 16h30' cùng ngày, cháu Đ được gia đình đón, Lành và An nói với gia đình là cháu Đ tự ngã.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi bị hai ‘ác mẫu’ sát hại: Hành trình phá án từ một cuộc điện thoại và những tình tiết tin tưởng đến tuyệt đối - Ảnh 2
Bảo mẫu Nguyễn Thị Lành tại cơ quan công an. Ảnh: Antg.cand

Trong các ngày 24- 26/2, cháu Đ. được gia đình đưa đến cơ sở giao cho An trông giữ. Đến 9h30 ngày 26/2, cháu Đ. khóc thì bị An đánh bất tỉnh, sau đó An gọi cho mẹ bé nói là bé bị nôn 2-3 lần kèm ngất, gọi không tỉnh. Mẹ bé Đ đã đưa bé đến trạm y tế của xã, được hỗ trợ máy thở và được trạm y tế chuyển tiếp lên Bệnh viện Nông nghiệp. 

Do tình trạng của bé rất nặng nên bệnh viện đã giới thiệu và chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Hơn 4h chiều 1/3/2023, bệnh viện tiên lượng cháu Đ không qua khỏi nên đã trao đổi để gia đình đưa cháu về nhà. Đến chiều hôm sau thì cháu tử vong.

Theo Báo Kinh tế đô thị, tại cơ quan công an, những tình tiết khai nhận còn đáng sợ hơn khi bảo mẫu Lành khai, trước đây đi làm thuê và chỉ cách đây khoảng 1 năm đã cùng nghi phạm An mở lớp trông trẻ tại địa chỉ thuê tại ngôi nhà của ông Ngô Bá T. ở thôn Vạn Điểm. Cả hai đều có hai con nhỏ trạc tuổi với bé trai bị bạo hành trong cơ sở của mình. Cơ sở mầm non của Lành và An chưa được cấp phép, đã từng bị xử phạt hai lần nhưng vẫn lén lút hoạt động. Mỗi lần đón trẻ vào nhà là hai "ác mẫu" lại đóng cửa im ỉm cho đến lúc gia đình đến đón mới mở ra giao trẻ.

Kết quả điều tra sơ bộ ban đầu xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đạt là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não, đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của bé trai 17 tháng tuổi.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi bị hai ‘ác mẫu’ sát hại: Hành trình phá án từ một cuộc điện thoại và những tình tiết tin tưởng đến tuyệt đối - Ảnh 3
Bảo mẫu Nguyễn Thị An tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra ngày 4/3, cả 2 bảo mẫu An và Lành đều rất hối hận và liên tục bật khóc khi làm việc với các điều tra viên. Khi được hỏi, những công việc này có gì khó khăn với em không? Trong một số tình huống cụ thể, ví dụ như trẻ hóc dị vật, em có biết cách cấp cứu không?

+ Dạ không

Cũng theo antg.cand, thương cháu bé và cũng buồn quá đỗi khi gia đình cháu nghèo khó, bố làm thợ xây, mẹ làm phụ hồ, cái nghèo quẩn quanh, cuộc sống mưu sinh khiến họ không có thời gian chăm chút con cái, để rồi khi con mình bị hành hạ dã man, họ cũng không đủ nhạy cảm để nhận ra mà vẫn tin vào lời hai cô trông giữ trẻ, rằng bé bị ngã.

Lãnh đạo Công an thành phố và trực tiếp chỉ đạo anh em một mặt túc trực ở nhà bé, để thuyết phục động viên gia đình đồng ý pháp y, một mặt điều lực lượng đưa hai "cô giáo" trông trẻ lên trụ sở Công an huyện để xác minh.

Ban đầu gia đình bé Đ không hợp tác, không đồng ý pháp y vì họ tin rằng cháu bé bị ngã thật, như lời của hai cô giữ trẻ. Gia đình cháu bé phản đối quyết liệt việc pháp y nhưng được sự động viên của các cán bộ Công an huyện, việc pháp y đã được thực hiện và từ đây hé lộ một sự thật đau đớn.

Khi bắt tay vào việc điều tra vụ án, các trinh sát và điều tra viên của Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Thường Tín gặp nhiều khó khăn. Tại nhà trẻ, không có hệ thống camera giám sát. Trong khi đó, các cháu bé trông, giữ tại nhà trẻ còn quá nhỏ… Hai cô giáo sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã thống nhất lời khai với cơ quan Công an. Để phá thành công vụ án này, điểm mấu chốt chính là quá trình ban đầu, nhận định về vụ án. Từ đó, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phá án - nói về nhưng khó khăn trong quá trình phá án, các trinh sát cho biết.

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