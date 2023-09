Trong video phát tán trên mạng, bà Đảm bị người bán đậu hũ chửi bới, chặn lại đánh. Người này lấy trái bắp trước giỏ xe đánh liên tục vào người, vào đầu bà cụ. Một số người can ngăn nhưng bà này vẫn đánh, xô đẩy khiến thau bắp luộc sau yên xe bà Đảm rơi xuống đường. Sự việc diễn ra trong hơn 2 phút, được người buôn bán ở chợ ghi hình.

Một lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ cho biết, công an phường đã triệu tập người phụ nữ bán đậu hũ lên làm việc. Nguyên nhân chị này hành hung bà Đảm được cho là tranh giành vị trí bán hàng.

"Người bán đậu hũ đã có hành vi buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, gây rối an ninh trật tự nên địa phương sẽ xử lý nghiêm", lãnh đạo phường nói.

Cũng theo thông tin từ Báo Dân Trí, chị L. cho hay không chịu được những câu chửi tục của bà Đ. nên đã lấy bắp ngô trên xe của bà Đ. đánh. Người phụ nữ còn xô ngã xe đạp chở bắp luộc của bà Đ. khiến nhiều người rất bức xúc.

Một phụ nữ chứng kiến sự việc liền đến can ngăn thì bị người bán đậu hũ thách thức và đánh. Thấy vậy, nhiều người đi đường xúm lại khuyên can người phụ nữ. Chỉ đến khi được 1 người đàn ông và 1 cô gái đến can ngăn thì người phụ nữ mới dừng lại.

Đến 22h cùng ngày, vì bức xúc việc mình bị đánh nên bà Đ. đã đến Công an phường Phú Mỹ trình báo vụ việc, yêu cầu cơ quan Công an xử lý chị L. về hành vi cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; buộc chị L. phải xin lỗi.

Ngoài ra, bà Đ. cũng làm đơn từ chối giám định thương tích, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chị L. và cũng không yêu cầu bồi thường tiền thuốc men, tiền tổn hại sức khỏe, tinh thần.

Ngày 8/3, Công an phường Phú Mỹ đã mời chị P. T. L. lên làm việc. Tại Cơ quan Công an, chị L. đã thừa nhận hành vi đánh bà cụ nói trên là vi phạm pháp luật.

Xét thấy việc chị L. có hành vi cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Công an phường Phú Mỹ đã lập biên bản vi phạm hành chính (có mức phạt từ 5.000.000 đến 8.000.000 đồng) đối với chị P. T. L.

Ngoài ra, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính chuyển Chủ tịch ủy ban nhân dân Thị xã Phú Mỹ ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.