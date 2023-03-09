Chiếc xe cùng tài xế lao xuống vực rất sâu dẫn đến cái chết thương tâm tại đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, Hà Giang).
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Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng cùng ngày tại Km156, QL4C thuộc địa phận xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang).
Tài xế tên N. lúc này di chuyển đến địa điểm trên thì taluy âm bất ngờ sạt xuống khiến cả người và xe lao xuống vực sâu. Hậu quả, tài xế tử vong tại chỗ, xe tải bị hư hỏng nặng.
Trước đó, tài xế chở ván ép di chuyển theo hướng từ huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) về huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang).
Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Mèo Vạc điều tra, làm rõ.
Cũng theo Báo Dân Trí, xác nhận được tài xế T.V.N. Theo cảnh sát, từ điểm chiếc xe ô tô cùng tài xế rơi xuống vực sâu xuống dưới là khoảng 120m. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe chỉ có một mình lái xe.
Nam tài xế sau đó được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Mèo Vạc làm rõ.