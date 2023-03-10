Theo Báo Sức khỏe và đời sống , tính đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Loan (sinh năm 1991, trú tại xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), mẹ của 2 nạn nhân.

Sau đó, Loan được chồng là anh Tạ Văn Khang (sinh năm 1989) đưa đến Bệnh viện Bạch Mai khám. Bệnh viện xác định Loan mắc bệnh “Rối loạn thần cấp và nhất thời” và yêu cầu nhập viện để theo dõi, điều trị nhưng Loan không đồng ý. Bệnh viện kê đơn thuốc điều trị tại nhà, hẹn sau 10 ngày đến khám lại. Nhưng sau 10 ngày điều trị, Loan thấy biểu hiện bệnh giảm dần nên không đến Bệnh viện để khám lại.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Vũ Thị Loan là giáo viên Tiểu học xã Trực Cường, huyện Trực Ninh. Tháng 9/2022, Loan có biểu hiện trầm cảm , không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh. Tháng 12/2022, Loan có đơn và được trường giải quyết cho nghỉ việc.

Nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Internet

Đến ngày 6/3/2023, Loan nảy sinh ý định tự tử nhưng lo sợ sau khi mình chết, không có ai chăm sóc 2 con gái là cháu Tạ Thanh Trúc (SN 2018) và Tạ Thanh Mai (SN 2021).

Sáng ngày 8/3/2023, Loan điều khiển xe mô tô BKS 18E1-253.77 chở theo 2 con đi từ nhà đến khu vực bờ đê sông Ninh Cơ, thuộc xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Tại đây, ngồi chờ không có người qua lại, Loan bế 2 cháu đi xuống sông cách bờ khoảng 3-4m thì nước ngập đầu cả 3 mẹ con. Do bị sóng đẩy vào trong, Loan bế 2 cháu đi lên bờ, tuy nhiên lúc này 2 cháu đã tử vong.

Hoàn tất thủ tục, pháp y

Trước đó, theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, ngày 8-3, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường khi nhận được tin báo. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành điều tra, tạm giữ người mẹ. Thi thể hai bé gái xấu số đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y xác định nguyên nhân chết của 2 cháu là do ngạt nước.

"Sau sinh, cơ thể người phụ nữ có sự thay đổi đột ngột về nội tiết (estrogen, progestrogen và hoóc môn tuyến giáp suy giảm) dễ dẫn đến cảm giác mệt mỏi, trầm cảm. Ngoài ra, nhiều người còn gặp khó khăn trong việc chăm sóc em bé dẫn đến mất hết hứng thú trong cuộc sống. Tình trạng càng trở lên trầm trọng nếu thời điểm ấy gia đình lại có mâu thuẫn hay có khó khăn về tài chính.

Triệu chứng thường gặp nhất của trầm cảm sau sinh là người phụ nữ bị suy nhược cơ thể. Kèm theo đó, nhiều người sẽ thường xuyên cảm thấy lo lắng, hốt hoảng, mất tập trung, mệt mỏi, buồn chán, thậm chí khóc lóc cả ngày mà không có lý do cụ thể. Nguyên nhân dẫn tới trầm cảm có thể do hoang tưởng, suy thoái, mất cân bằng và ảo giác chi phối nên dễ có những hành động không kiểm soát được", Luật gia Trần Văn Hiếu chia sẻ trên giadinh.suckhoedoisong.

Hiện, Công an tỉnh Nam Định đang khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.