“Khi triệu tập về trụ sở Công an huyện Thường Tín, mặc dù ngồi trên hai xe ô tô khác nhau nhưng lời khai của Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thị An đều trùng khớp nhau đến từng chi tiết. Khi đó, tôi nhận định nếu bị ngã ra phía sau thì vết thương của cháu Đ. phải ở phần sau gáy, nếu rơi từ trên cao xuống thì vết thương phải ở phần đỉnh đầu nhưng nạn nhân lại bị tím ở sau tai, phù nề ở má. Đó là những điểm bất thường, khiến tôi đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Từ đó, đã chỉ đạo các trinh sát và điều tra viên tập trung đấu tranh với hai đối tượng".

Theo Báo Công an nhân dân, đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết thông tin, mặc dù ngồi trên hai xe ô tô khác nhau nhưng lời khai của Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thị An đều trùng khớp nhau đến từng chi tiết.

Tối muộn ngày 2/3, tổ công tác của Công an huyện Thường Tín đưa hai đối tượng xuống hiện trường. Khi cách nhà trẻ gần 1km thì An bật khóc, xin khai thật toàn bộ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu An khai nhận: Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng hơn 1 tuần, cháu Đ được gia đình gửi đến nhà trẻ. Ngay từ ngày đầu gửi đến, cháu bé đã quấy khóc nên đã An và Lành bạo hành bằng cách đánh, tát vào đầu và mông. Có lẽ cũng vì lý do này mà những ngày sau cháu bé rất sợ đến lớp, cứ nhìn thấy cô giáo là khóc.