“Khi triệu tập về trụ sở Công an huyện Thường Tín, mặc dù ngồi trên hai xe ô tô khác nhau nhưng lời khai của Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thị An đều trùng khớp nhau đến từng chi tiết. Khi đó, tôi nhận định nếu bị ngã ra phía sau thì vết thương của cháu Đ. phải ở phần sau gáy, nếu rơi từ trên cao xuống thì vết thương phải ở phần đỉnh đầu nhưng nạn nhân lại bị tím ở sau tai, phù nề ở má. Đó là những điểm bất thường, khiến tôi đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Từ đó, đã chỉ đạo các trinh sát và điều tra viên tập trung đấu tranh với hai đối tượng".

Theo Báo Công an nhân dân, đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết thông tin, mặc dù ngồi trên hai xe ô tô khác nhau nhưng lời khai của Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thị An đều trùng khớp nhau đến từng chi tiết.

Tại cơ quan Công an, bước đầu An khai nhận: Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng hơn 1 tuần, cháu Đ được gia đình gửi đến nhà trẻ. Ngay từ ngày đầu gửi đến, cháu bé đã quấy khóc nên đã An và Lành bạo hành bằng cách đánh, tát vào đầu và mông. Có lẽ cũng vì lý do này mà những ngày sau cháu bé rất sợ đến lớp, cứ nhìn thấy cô giáo là khóc.

Tối muộn ngày 2/3, tổ công tác của Công an huyện Thường Tín đưa hai đối tượng xuống hiện trường. Khi cách nhà trẻ gần 1km thì An bật khóc, xin khai thật toàn bộ vụ việc.

Cơ quan công an tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Khi biết cháu Đ bị thương tích nặng, hai đối tượng đã thống nhất lời khai khi trao đổi với gia đình và làm việc với cơ quan Công an.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng luật sư Nguyễn Anh chia sẻ trên Báo Tiền Phong, hành vi của 2 đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, đang tâm sử dụng vũ lực tước đoạt đi tính mạng của cháu bé 17 tháng tuổi rất dã man, tàn ác.

“Chỉ vì bực tức cháu bé khóc không ngủ, chạy ra ngoài cửa mà các đối tượng đã cùng nhau trong nhiều ngày sử dụng vũ lực bằng chân, tay đạp vào bụng, ngực rồi đá, dẫm vào đầu cháu bé, ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Hậu quả cháu bị chấn thương sọ não và tử vong trong đau đớn” - luật sư Thơm chia sẻ.

Theo luật sư Thơm, xét hành vi của các đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, vô cớ đánh đập dã man, tàn ác cháu bé tử vong đã cấu thành tội “Giết người”.

Bên cạnh đó, các đối tượng là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, vì lợi ích đã bất chấp pháp luật, mở cơ sở trông giữ trẻ trái phép, không có tình thương yêu trẻ, bạo hành cháu bé tử vong chết trong đau đớn nên cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em đang có xu hướng gia tăng phức tạp trong xã hội hiện nay.Kết quả pháp y sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé là do chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Cha của bé trai bị bảo mẫu hành hạ. Ảnh: Tri thức và đời sống

Trước đó, anh T. - cha nạn nhân cho biết, cả hai vợ chồng anh chị đều là lao động tự do, công việc tay chân rất bận rộn. Hàng ngày, 5h sáng anh đã phải ra khỏi nhà đi làm, có khi đến nơi làm việc cách vài chục km và trở về khi trời đã tối muộn.

Dù biết con còn rất nhỏ, nhưng 2 vợ chồng vẫn buộc lòng phải gửi cháu Đ. đến nhóm trẻ của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để đi làm kiếm tiền mưu sinh.

Người cha cũng cho biết, con mới đi học được chưa đến 2 tuần thì sự việc đau lòng xảy ra. “Khi mẹ cháu đón Đ., cô giáo có nói con bị ngã nhưng hôm sau cháu vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, vẫn ăn, ngủ bình thường. Trưa 26/2, anh đang ở công trường cách nhà 30km thì nhận được điện thoại báo con nhập viện cấp cứu. Lúc đấy anh cũng chỉ nghĩ con bị ốm, nhưng không ngờ rằng con trai ra đi mãi mãi.