Thẩm mỹ viện suýt làm khách mù mắt bị đình chỉ 18 tháng, buộc đóng 135 triệu tiền phạt

Thanh tra ghi nhận website của Viện thẩm mỹ Aries đăng nội dung các dịch vụ quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh thẩm mỹ, nhưng nơi đây chưa được cấp phép cho các hoạt động này. Ngoài ra, cơ sở hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ nhưng chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Aries.

Theo VnExpress, thông tin được nêu trong danh sách Xử phạt vi phạm hành chính bộ phận khám, chữa bệnh của Thanh tra Sở Y tế TP HCM từ ngày 2/3 đến ngày 9/3.

Theo Báo Công an trước đó, ngày 25/2, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết vừa phát hiện, xử lý một viện thẩm mỹ trên địa bàn quận Bình Thạnh gây tai biến cho khách hàng.

Với lý do trên, cơ sở phải đóng 135 triệu đồng tiền phạt và bị đình chỉ hoạt động trong 18 tháng, buộc tháo gỡ, xóa nội dung quảng cáo chưa được xác nhận.

Khu vực phía ngoài và bên trong Viện thẩm mỹ Aries. Ảnh: VnExpress

Sau khi nhận thông tin, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, phòng Y tế quận, UBND và Công an phường 7, quận Bình Thạnh đã kiểm tra đột xuất viện thẩm mỹ trên.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn Viện thẩm mỹ Aries.

Tại tầng 2 cơ sở là phòng phẫu thuật có 2 giường, đèn phẫu thuật, máy monitor theo dõi, tủ thuốc có thuốc và trang thiết bị dụng cụ y tế, thùng rác có rác thải y tế.

Đoàn tiến hành niêm phong các máy trang thiết bị phẫu thuật gồm: bình oxy, giường phẫu thuật, 2 đèn mổ, máy monitor, máy hút đàm, thuốc trong tủ thuốc.

Tại phòng tiếp khách hàng, đoàn phát hiện thu giữ 1 bảng giá dịch vụ, 2 hồ sơ lưu trữ khách hàng, 1 sổ thu phí dịch vụ của Viện thẩm mỹ Aries.

Kiểm tra trên trang Website: vienthammyaries.vn có đăng tải nội dung các dịch vụ quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh thẩm mỹ.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thẩm mỹ khi chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định.

Đồng thời dừng ngay việc đăng tải các nội dung quảng cáo về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng theo quy định.

Cũng phạm lỗi không có giấy phép khám chữa bệnh, bà Trần Thị Hiền, chủ hộ kinh doanh Hoài Vy, phường 10, quận Gò Vấp, bị phạt do hành nghề khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ. Hộ kinh doanh này bị đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực y tế của cơ sở 18 tháng, phạt 87 triệu và buộc nộp lại số lợi 7 triệu đồng bất hợp pháp.

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tân Bình cũng bị phát hiện hàng loạt sai phạm, bao gồm: Biển hiệu không đủ thông tin theo quy định pháp luật; không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh; không niêm yết giá dịch vụ; quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan thẩm quyền xác nhận nội dung. Công ty này phải nộp phạt 61 triệu đồng và tháo gỡ, xóa quảng cáo có nội dung chưa được xác nhận.

Tại phòng khám Sản phụ khoa của bác sĩ Lê Thị Thư (quận 11), cơ quan thanh tra phát hiện đơn vị khám chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã đăng ký. Phòng khám bị phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh 23 tháng.