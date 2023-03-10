Cảnh báo: Con bị stress, áp lực tự uống nước rửa bồn cầu, dầu gội đầu dẫn đến tình trạng bỏng nặng, phải nhập viện

Tin y tế 10/03/2023 16:08

Mới đây, tại bệnh viện tỉnh Quảng Ninh, một số trẻ đã tự uống nước tẩy bồn cầu, dầu gội dẫn đến nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Thông tin từ VietNamNet, các bác sĩ cho biết, một số trẻ khoảng 14-15 tuổi nhập viện trong tình trạng bỏng thực quản, ăn kém, suy kiệt.

Các bệnh nhi đã uống nước tẩy rửa bồn cầu, dầu gội đầu. Các em khoảng 14-15 tuổi, đang ở giai đoạn chưa ổn định tâm sinh lý. Phần lớn nguyên nhân đến từ mâu thuẫn với gia đình, bạn bè do không tìm được tiếng nói chung hoặc do áp lực học tập.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Đào Thị Loan - Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam Uông Bí - Thụy Điển, nước tẩy rửa bồn cầu là một loại axit mạnh. Người bệnh uống loại nước này có nguy cơ bỏng miệng, họng và toàn bộ ống tiêu hóa. Trường hợp nhẹ sẽ gây hẹp thực quản làm người bệnh nuốt khó, ăn kém, suy kiệt... Trường hợp nặng có thể dẫn tới tử vong.

Cảnh báo: Con bị stress, áp lực tự uống nước rửa bồn cầu, dầu gội đầu dẫn đến tình trạng bỏng nặng, phải nhập viện - Ảnh 1

Một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Uông Bí - Thụy Điển. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo VTV News, nếu phát hiện trẻ uống phải các chất trên cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ tiến hành thăm khám và có hướng xử trí kịp thời. Tuyệt đối không tự điều trị bằng các phương pháp dân gian hay truyền miệng để tránh biến chứng có thể xảy ra.

Phụ huynh cần thường xuyên chú ý quan tâm chia sẻ với trẻ về học tập, đời sống tinh thần. Khi có mẫu thuẫn các bậc phụ huynh cần nhìn nhận vấn đề để giải thích, chia sẻ cùng trẻ để tìm ra hướng giải quyết phù hợp và triệt để. Không nên bỏ mặc trẻ, tạo thêm áp lực và áp đặt trẻ tránh để trẻ tìm đến những suy nghĩ tiêu cực.

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