Anh Lê Xuân Phu (trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) thường ngày vẫn hành nghề “xe ôm” trước cổng trường Đại học Giao thông - Vận tải bỗng dưng mất tích sau khi chở chuyến khách cuối cùng trong ngày. Gã thanh niên đến thuê anh Phu đưa về Hưng Yên với giá 160.000 đồng đến tìm anh Phu. Trước đó, hắn ta đã nhờ anh Phu chở và chỉ trả 150.000 đồng, “Nó chỉ đưa có 150.000 đồng, xin nợ 10.000 đồng và đưa một tờ đơn xin việc làm có ảnh làm tin” - anh Phu nói với người em họ.

Thông tin từ Báo An Ninh Thủ Đô cho hay, một người xe ôm đã bị sát hại dã man trong một chuyến xe đã bị kẻ thủ ác dàn cảnh từ trước.

Chiều muộn hôm đó, khi trở về Hà Nội, người em họ bất ngờ thấy chiếc xe máy Wave Alpha màu xanh mang biển số 33M5 - 0611 của anh Phu đang dựng trước một quán cơm trên đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy. Trận ẩu đả đã diễn ra giữa nhóm “xe ôm” và 2 kẻ đi chiếc xe máy đó khiến Cảnh sát 113 phải có mặt đưa tất cả những người liên quan về trụ sở giải quyết. Hai đối tượng đi trên chiếc xe máy của người mất tích sau đó đã được làm rõ danh tính là Vũ Huy Trưởng và Vũ Hồng Thanh (cùng sinh năm 1985 và cùng trú tại xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).

Lo lắng anh mình đã gặp họa, người em họ cùng vài đồng nghiệp lặn lội từ mờ sáng tìm về Hưng Yên để dò la tung tích của anh Phu theo địa chỉ mà họ nhớ mang máng từ hồ sơ của vị khách. Suốt 1 ngày ròng rã kiếm tìm, nhóm “xe ôm” thất vọng ra về trong khi người mất tích vẫn bặt vô âm tín.

Trưởng vốn là thợ sửa chữa ô tô tại Hà Nội và đã có vợ ở quê. Gia đình Trưởng rất cơ bản, bố là cán bộ của xã Song Mai, mẹ ở nhà làm ruộng, dưới Trưởng còn có 2 người em. Khi còn ở nhà, Trưởng là người thật thà, chân chất, không va chạm với ai. Nhưng từ ngày lên Hà Nội gã bắt đầu thay tính đổi nết, từ chỗ không rượu bia nay thường xuyên đàn đúm, a dua theo lối sống bê tha. Trước thời điểm gây án với anh Phu, do còn nợ 200.000 đồng tiền thuê nhà trọ sắp đến hạn trả nên Trưởng đã nảy sinh ý định thuê “xe ôm” để cướp lấy tiền chi tiêu.

Trước khi đi, gã mang theo con dao nhọn cùng một bộ quần áo. Khoảng 21h30, anh Phu chở Trưởng về đến xã Hùng Cường, huyện Kim Động. Lợi dụng trời tối, đường vắng người qua lại, gã dùng dao đâm chết anh Phu ngay tại mương nước ven đường. Khi lấy chiếc xe máy của nạn nhân và phát hiện trong cốp còn có giấy tờ xe, 200.000 đồng và một chiếc áo mưa, gã lấy toàn bộ tiền, còn giấy tờ và áo mưa thì phi tang xuống sông. Sau đó, Trưởng đi tìm bạn cùng thôn là Vũ Hồng Thanh và Vũ Văn Sỹ (SN 1985) kể lại câu chuyện rồi nhờ đi chôn anh Phu để tránh bị phát hiện. Chôn xong, cả 3 vứt toàn bộ đồ nghề xuống sông tại khu vực Cầu Ngàng, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động rồi đi thuê nhà trọ ngủ. Hôm sau, Trưởng rủ Thanh lên Hà Nội chơi và tìm nơi bán xe thì bị bắt. Đối mặt với các điều tra viên, Sỹ vẫn leo lẻo “sao các chú bắt cháu?”. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khi đó đi thẳng vào vấn đề bằng giọng nói nhẹ nhàng: “Các chú đã bắt được Trưởng và Thanh rồi.

Đối tượng nghiện ma túy ra tay sát hại lái xe ôm. Ảnh: Internet

Chỉ có thành khẩn thì mới tự cứu được mình”. Sau cuộc điện thoại về CAQ Cầu Giấy để nói chuyện với bạn, Sỹ đổ gục và đưa các điều tra viên đến nơi chôn người lái “xe ôm” xấu số.

Tại phiên tòa xét xử sau đó, Trưởng đã bị tuyên mức án 9 năm tù cho tội cướp tài sản, tử hình cho tội giết người, tổng cộng hình phạt là tử hình. Thanh bị tuyên 30 tháng tù, Sỹ bị tuyên 2 năm tù, đều về tội che giấu tội phạm.

Theo VnExpress những vụ án rúng động liên quan đến cướp tài sản của những người lái xe ôm vẫn diễn ra gần đây. Vào 1/2023, kẻ sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản đã khiến Ban chuyên án huy động 1.000 chiến sĩ truy tìm đó chính là Lù Xuân Minh, 23 tuổi. Minh khai thuê ông Vũ Văn Y, 44 tuổi, quê Bắc Giang, chở xe máy từ Bắc Ninh lên Lai Châu. Đến bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, Minh đâm dao nhiều nhát khiến tài xế này tử vong.

Nhà chức trách cáo buộc, nghi phạm đã vứt hung khí, cướp toàn bộ tài sản trên người nạn nhân và bán xe cho người ở cách hiện trường khoảng 40 km với giá 4 triệu đồng.

15h ngày 7/1, thi thể ông Y được phát hiện. Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án, huy động hơn 1.000 chiến sỹ truy bắt. 16h30 ngày 11/1, Minh bị bắt khi đang lẩn trốn ở khu vực rừng thuộc bản Ho Sao Chải, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ.

Ngày 30/5, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo về vụ án giết người xảy ra ở khu vực bờ đê sông Lô, huyện Sơn Dương. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Huy, 39 tuổi, quê Phú Thọ, mất liên lạc với gia đình từ tối hôm trước. Tử thi có 6 vết đâm, tài sản cá nhân biến mất. Quá trình điều tra xác định, khoảng 19h ngày 29/5, sau khi nhận được một cuộc điện thoại anh rời nhà đi chở khách, không nó lịch trình. 23h, thấy chồng không về, lại mất liên lạc, người vợ đi tìm.

Sau khi xác định Nguyễn Tiến Giảng, 30 tuổi, kẻ nghiện ma túy lâu năm, đang nhiễm HIV là nghi phạm số một, cảnh sát phát hiện anh ta không ở địa phương. Giảng mới ra tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy song thường sống lang thang.

Nhận định Giảng đã di chuyển xa, Công an Tuyên Quang phối hợp cùng Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) lần theo các dấu vết và 10h ngày 1/6 bắt được Giảng tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

"Giảng không chống đối và thừa nhận ngay là thủ phạm". Theo đó, Giảng gọi điện thoại khắp nơi nhờ mua ma túy song bất thành do không có tiền. Hắn nảy sinh ý định giết người, cướp của và xác định "con mồi" là anh Huy - người đã nhiều lần chở xe ôm.

18h50 cùng ngày, mang theo chiếc kéo dài khoảng 20 cm làm hung khí, Giảng gọi điện hẹn anh Huy đến bờ sông Lô đón mình và thuê chở đến đoạn đường đê thuộc xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Đến điểm hẹn, gã bảo anh Huy ngồi đợi để chờ người mang đồ ra. Nhân lúc tài xế ngồi trên xe máy không để ý, Giảng từ phía sau đã vung kéo. Nạn nhân tri hô và giằng co song bất thành.

Gây án xong, Giảng cướp một điện thoại di động Nokia 106, ví (không có tiền) và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Trên đường đi, hắn vứt hung khí cùng ví xuống sông và bán điện thoại, xe máy được 2,1 triệu đồng.