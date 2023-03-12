Rúng động lời khai của kẻ sát nhân máu lạnh cướp đi mạng sống của người xe ôm rồi cướp tài sản: Chuyến xe mãi không trở về

Xã hội 12/03/2023 10:55

Nhiều năm trước, tại Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng giết người cướp của vô cùng tàn nhẫn. Đối tượng ‘máu lạnh’ sau đó đã bị bắt giữ cùng những lời khai rúng động.

Thông tin từ Báo An Ninh Thủ Đô cho hay, một người xe ôm đã bị sát hại dã man trong một chuyến xe đã bị kẻ thủ ác dàn cảnh từ trước.

Anh Lê Xuân Phu (trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) thường ngày vẫn hành nghề “xe ôm” trước cổng trường Đại học Giao thông - Vận tải bỗng dưng mất tích sau khi chở chuyến khách cuối cùng trong ngày. Gã thanh niên đến thuê anh Phu đưa về Hưng Yên với giá 160.000 đồng đến tìm anh Phu. Trước đó, hắn ta đã nhờ anh Phu chở và chỉ trả 150.000 đồng, “Nó chỉ đưa có 150.000 đồng, xin nợ 10.000 đồng và đưa một tờ đơn xin việc làm có ảnh làm tin” - anh Phu nói với người em họ.

Lo lắng anh mình đã gặp họa, người em họ cùng vài đồng nghiệp lặn lội từ mờ sáng tìm về Hưng Yên để dò la tung tích của anh Phu theo địa chỉ mà họ nhớ mang máng từ hồ sơ của vị khách. Suốt 1 ngày ròng rã kiếm tìm, nhóm “xe ôm” thất vọng ra về trong khi người mất tích vẫn bặt vô âm tín.

Rúng động lời khai của kẻ sát nhân máu lạnh cướp đi mạng sống của người xe ôm rồi cướp tài sản: Chuyến xe mãi không trở về - Ảnh 1
Kẻ sát nhân thiếu tiền bạc nên làm liều. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Chiều muộn hôm đó, khi trở về Hà Nội, người em họ bất ngờ thấy chiếc xe máy Wave Alpha màu xanh mang biển số 33M5 - 0611 của anh Phu đang dựng trước một quán cơm trên đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy. Trận ẩu đả đã diễn ra giữa nhóm “xe ôm” và 2 kẻ đi chiếc xe máy đó khiến Cảnh sát 113 phải có mặt đưa tất cả những người liên quan về trụ sở giải quyết. Hai đối tượng đi trên chiếc xe máy của người mất tích sau đó đã được làm rõ danh tính là Vũ Huy Trưởng và Vũ Hồng Thanh (cùng sinh năm 1985 và cùng trú tại xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).

Trưởng vốn là thợ sửa chữa ô tô tại Hà Nội và đã có vợ ở quê. Gia đình Trưởng rất cơ bản, bố là cán bộ của xã Song Mai, mẹ ở nhà làm ruộng, dưới Trưởng còn có 2 người em. Khi còn ở nhà, Trưởng là người thật thà, chân chất, không va chạm với ai. Nhưng từ ngày lên Hà Nội gã bắt đầu thay tính đổi nết, từ chỗ không rượu bia nay thường xuyên đàn đúm, a dua theo lối sống bê tha. Trước thời điểm gây án với anh Phu, do còn nợ 200.000 đồng tiền thuê nhà trọ sắp đến hạn trả nên Trưởng đã nảy sinh ý định thuê “xe ôm” để cướp lấy tiền chi tiêu.

Trước khi đi, gã mang theo con dao nhọn cùng một bộ quần áo. Khoảng 21h30, anh Phu chở Trưởng về đến xã Hùng Cường, huyện Kim Động. Lợi dụng trời tối, đường vắng người qua lại, gã dùng dao đâm chết anh Phu ngay tại mương nước ven đường. Khi lấy chiếc xe máy của nạn nhân và phát hiện trong cốp còn có giấy tờ xe, 200.000 đồng và một chiếc áo mưa, gã lấy toàn bộ tiền, còn giấy tờ và áo mưa thì phi tang xuống sông. Sau đó, Trưởng đi tìm bạn cùng thôn là Vũ Hồng Thanh và Vũ Văn Sỹ (SN 1985) kể lại câu chuyện rồi nhờ đi chôn anh Phu để tránh bị phát hiện. Chôn xong, cả 3 vứt toàn bộ đồ nghề xuống sông tại khu vực Cầu Ngàng, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động rồi đi thuê nhà trọ ngủ. Hôm sau, Trưởng rủ Thanh lên Hà Nội chơi và tìm nơi bán xe thì bị bắt. Đối mặt với các điều tra viên, Sỹ vẫn leo lẻo “sao các chú bắt cháu?”. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khi đó đi thẳng vào vấn đề bằng giọng nói nhẹ nhàng: “Các chú đã bắt được Trưởng và Thanh rồi.

Rúng động lời khai của kẻ sát nhân máu lạnh cướp đi mạng sống của người xe ôm rồi cướp tài sản: Chuyến xe mãi không trở về - Ảnh 2
Đối tượng nghiện ma túy ra tay sát hại lái xe ôm. Ảnh: Internet

Chỉ có thành khẩn thì mới tự cứu được mình”. Sau cuộc điện thoại về CAQ Cầu Giấy để nói chuyện với bạn, Sỹ đổ gục và đưa các điều tra viên đến nơi chôn người lái “xe ôm” xấu số.

Tại phiên tòa xét xử sau đó, Trưởng đã bị tuyên mức án 9 năm tù cho tội cướp tài sản, tử hình cho tội giết người, tổng cộng hình phạt là tử hình. Thanh bị tuyên 30 tháng tù, Sỹ bị tuyên 2 năm tù, đều về tội che giấu tội phạm.

Theo VnExpress những vụ án rúng động liên quan đến cướp tài sản của những người lái xe ôm vẫn diễn ra gần đây. Vào 1/2023, kẻ sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản đã khiến Ban chuyên án huy động 1.000 chiến sĩ truy tìm đó chính là Lù Xuân Minh, 23 tuổi. Minh khai thuê ông Vũ Văn Y, 44 tuổi, quê Bắc Giang, chở xe máy từ Bắc Ninh lên Lai Châu. Đến bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, Minh đâm dao nhiều nhát khiến tài xế này tử vong.

Nhà chức trách cáo buộc, nghi phạm đã vứt hung khí, cướp toàn bộ tài sản trên người nạn nhân và bán xe cho người ở cách hiện trường khoảng 40 km với giá 4 triệu đồng.

15h ngày 7/1, thi thể ông Y được phát hiện. Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án, huy động hơn 1.000 chiến sỹ truy bắt. 16h30 ngày 11/1, Minh bị bắt khi đang lẩn trốn ở khu vực rừng thuộc bản Ho Sao Chải, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ.

Ngày 30/5, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo về vụ án giết người xảy ra ở khu vực bờ đê sông Lô, huyện Sơn Dương. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Huy, 39 tuổi, quê Phú Thọ, mất liên lạc với gia đình từ tối hôm trước. Tử thi có 6 vết đâm, tài sản cá nhân biến mất. Quá trình điều tra xác định, khoảng 19h ngày 29/5, sau khi nhận được một cuộc điện thoại anh rời nhà đi chở khách, không nó lịch trình. 23h, thấy chồng không về, lại mất liên lạc, người vợ đi tìm.

Sau khi xác định Nguyễn Tiến Giảng, 30 tuổi, kẻ nghiện ma túy lâu năm, đang nhiễm HIV là nghi phạm số một, cảnh sát phát hiện anh ta không ở địa phương. Giảng mới ra tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy song thường sống lang thang.

Nhận định Giảng đã di chuyển xa, Công an Tuyên Quang phối hợp cùng Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) lần theo các dấu vết và 10h ngày 1/6 bắt được Giảng tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

"Giảng không chống đối và thừa nhận ngay là thủ phạm". Theo đó, Giảng gọi điện thoại khắp nơi nhờ mua ma túy song bất thành do không có tiền. Hắn nảy sinh ý định giết người, cướp của và xác định "con mồi" là anh Huy - người đã nhiều lần chở xe ôm.

18h50 cùng ngày, mang theo chiếc kéo dài khoảng 20 cm làm hung khí, Giảng gọi điện hẹn anh Huy đến bờ sông Lô đón mình và thuê chở đến đoạn đường đê thuộc xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Đến điểm hẹn, gã bảo anh Huy ngồi đợi để chờ người mang đồ ra. Nhân lúc tài xế ngồi trên xe máy không để ý, Giảng từ phía sau đã vung kéo. Nạn nhân tri hô và giằng co song bất thành.

Gây án xong, Giảng cướp một điện thoại di động Nokia 106, ví (không có tiền) và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Trên đường đi, hắn vứt hung khí cùng ví xuống sông và bán điện thoại, xe máy được 2,1 triệu đồng.

 

 

Lời kể của nhân chứng vụ 2 người tử vong ở nhà trọ TP.HCM : Thảm thiết với tiếng hét của cô gái 17 tuổi

Lời kể của nhân chứng vụ 2 người tử vong ở nhà trọ TP.HCM : Thảm thiết với tiếng hét của cô gái 17 tuổi

Tiếng kêu cứu của cô gái 17 tuổi lúc rạng sáng bất thành, khi người dân phá cửa, đã phát hiện 2 thi thể với nhiều vết nhọn trên cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ án tội phạm lái xe ôm gặp nạn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 23 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 45 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 49 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?